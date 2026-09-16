América de Cali es el único líder de la Liga BetPlay con 20 puntos. Aunque el conjunto escarlata viene de caer frente a Deportivo Pasto (0-1), los ahorros le permiten continuar en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Ese buen momento de América permitió la convocatoria de Edson Tortolero para la selección de Venezuela, que disputará tres amistosos en la próxima fecha Fifa enfrentando a Japón, Corea del Sur y Jordania.

Además de Tortolero, fueron convocados Yordan Osorio del Deportes Tolima y Carlos Vivas del Inter de Bogotá. Esos tres jugadores se sumarán la próxima semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Oswaldo Vizcarrondo, técnico encargado de la Vinotinto.

Los partidos que se perderá Edson Tortolero

Ahora el dolor de cabeza es para David González, técnico del América de Cali, quien no podrá contar con Tortolero para los próximos partidos de la Liga BetPlay.

Estos son los partidos que se perderá el atacante venezolano:

América de Cali vs. Águilas Doradas - Miércoles, 23 de septiembre, a las 7:30 p. m.

- Miércoles, 23 de septiembre, a las 7:30 p. m. Llaneros vs. América de Cali - Domingo, 4 de octubre, a las 8:15 p. m.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: así quedan los ocho tras el Boyacá Chicó vs. Alianza F.C.

Tortolero regresaría para el duelo estelar contra Independiente Medellín por la fecha 14, programado para el 11 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero. Todo dependerá del itinerario de viaje para volver desde Asia hasta Colombia.

El último partido de Venezuela en esta fecha Fifa está programado para el 6 de octubre frente a Jordania. Después de eso, los jugadores quedarán desafectados y podrán volver a sus lugares de origen, en este caso, a la ciudad de Cali.

Luego de cumplir con ese compromiso internacional, Edson Tortolero estará bajo observación del cuerpo técnico y David González será el encargado de determinar si le alcanza para sumarse a la convocatoria de cara al duelo contra Medellín.

Lista de convocados de Venezuela para la fecha Fifa de septiembre-octubre

Las grandes ausencias en la convocatoria de Venezuela para estos amistosos en Asia son Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino, dos de los principales referentes del conjunto vinotinto.

Esta es la lista oficial de 34 convocados: