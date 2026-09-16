Primera foto de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: filtrado el número que usará

Por fin se conoció una foto de Juan Guillermo Cuadrado con una prenda de Millonarios. Si bien no es la camiseta ni un contenido que haya compartido el club, en redes sociales al fichaje estelar se le vio con un buso del cuadro bogotano, en lo que sería la recepción de un hotel en la capital de Colombia.

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El exjugador de Inter de Milán, Juventus, entre otros clubes de renombre en Italia, aterrizó el pasado martes en suelo nacional para presentar todos los exámenes médicos y concretar su vínculo.

Este miércoles, 16 de septiembre, en horas de la mañana, se llevará a cabo la presentación oficial de Cuadrado con Millonarios, a la que fue invitado SEMANA.

Se reveló el número que llevará

Justo antes de este evento surgió la imagen del deportista antioqueño, que tuvo un detalle en particular: el número que usará Cuadrado con Millonarios. Al otro costado del escudo aparece el 7, ese será el dorsal del exmiembro de la Selección Colombia.

Con ese número está bien relacionado Juan Guillermo. En su etapa con la Juve lo portó y se le recuerda por buenas actuaciones que tuvo junto a la Vecchia Signora.

Ahora, con Millonarios se espera que el uso nuevamente de dicha camiseta le traiga un buen nivel al experimentado en su retorno al fútbol profesional colombiano (FPC). Cuadrado arribó por la necesidad del conjunto embajador de suplir la baja en la lateral derecha que dejó una lesión grave de Jhomier Guerrero.

No será un equipo para Cuadrado

Por ser un jugador tan importante en la historia de Colombia, se pensaba que Alberto Gamero quería conformar una idea de juego a su alrededor.

Sin embargo, el fin de semana anterior, luego de la victoria agónica contra Cúcuta Deportivo, el DT samario dio a conocer que el volante-lateral será uno más y busca que se compenetre con la idea que tiene en mente para todo Millonarios.

Alberto Gamero dirigirá a Juan Guillermo Cuadrado en la parte final de su carrera deportiva. Foto: Getty Images y captura a You Tube ( Millonarios FC Oficial)

“Es un jugador de mucha categoría, clase y, dentro de lo que nosotros queremos jugar, él va a engranar bien en el equipo. A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos”, recalcó sin tapujos.

Se espera entonces por ver cómo va a integrarse Cuadrado en la plantilla, que tiene afán de lograr puntos para clasificar a las finales de la Liga en el 2026-II.

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“Vamos bien, vamos poco a poco, es importante corregir ganado, pero todavía nos faltan muchas cosas y seguramente en el transcurso de los entrenamientos y los partidos lo vamos a ir consiguiendo. Aquí lo importante es pelear por nuestra clasificación”, sentenció Gamero.

Día del debut para la estrella

Es posible que este mismo fin de semana que se avecina Millonarios tenga a Juan Guillermo a disposición. El partido que ocupará a los azules será frente a Boyacá Chicó por la fecha 11 y se estará desarrollando el sábado, 19 de septiembre, desde las 2:00 p. m.