¿Los vehículos eléctricos están obligados a realizar la revisión técnico-mecánica? El requisito que sorprende a muchos conductores

En Colombia, cada vez existe más la presencia de vehículos eléctricos. Gracias al auge que se vive en el sector automotor, varios usuarios optan por estos carros ante los autos tradicionales.

¿Un carro híbrido está exento de la técnico-mecánica? La norma escrita en el país que sorprende a los conductores

Los últimos registros compartidos por Fenalco y la ANDI indican que, durante lo ocurrido en 2026, los carros eléctricos han matriculado 33.889 unidades nuevas en Colombia, teniendo una variación acumulada de 222,5%.

No solamente eso, sino que además el coche que ha sido el más vendido en el país pertenece a esta clase de autos, siendo el Tesla Model Y quien ya ha registrado más de 14.000 ventas.

Con el crecimiento de los eléctricos, también surgen preguntas sobre las revisiones obligatorias para estos vehículos. Foto: Getty Images

El impacto de los vehículos eléctricos se debe a distintos factores, entre ellos a los beneficios tributarios y económicos que no ofrecen otros autos. Esto permite que clientes se impulsen a dar un paso ante esta tecnología.

Sin embargo, muchos usuarios dudan sobre si estos carros deben realizar una serie de mantenimientos obligatorios que se presentan, por ejemplo, en los carros tradicionales.

Una de estas dudas generales que existe para los carros eléctricos es si estos necesitan ser sometidos a la revisión técnico-mecánica, algo que suma demasiada importancia, al no solamente ser un cuidado para el bolsillo de los conductores, sino que este chequeo ayuda a evitar casos de siniestros viales en el país.

¿Los carros eléctricos necesitan de la revisión técnico-mecánica?

El Gobierno Nacional ha establecido que los vehículos eléctricos del país tienen que obligatoriamente realizar la revisión técnico-mecánica.

Dentro de lo establecido en la Resolución Conjunta 20213040039485 de 2021 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte, estos carros tienen que estar sometidos a esta revisión al igual que los automotores a combustión.

La revisión técnico-mecánica de los vehículos eléctricos contempla diferentes aspectos de acuerdo con su tecnología. Foto: Getty Images

“La presente resolución tiene por objeto reglamentar los lineamientos técnicos necesarios para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a vehículos eléctricos que deben realizar los Centros de Diagnóstico Automotor”, comenta.

Cabe mencionar que, debido a la naturaleza de los carros eléctricos, los procedimientos de inspección terminan siendo mucho más ágiles y sencillos para los inspectores que llevan a cabo el procedimiento.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que se trata de otra clase de tecnología que utiliza menos componentes y sistemas que revisar, la ley ha exonerado a los carros eléctricos de los siguientes puntos:

Revisión de tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros.

Elementos para producir ruido.

Emisiones contaminantes.

Motor.

Sistema de combustible.

Sistema de escape.

Los vehículos eléctricos tienen que ser sometidos a la Revisión Técnico-Mecánica al sexto año de vida útil, en otras palabras, desde que comienza su fecha de matrícula. Ya a partir de ahí la revisión se lleva a cabo cada año.