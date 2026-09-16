Emiro Navarro reaccionó a su quemadura en ‘MasterChef Celebrity’ y mostró fuertes fotos de sus heridas

Emiro Navarro protagonizó uno de los momentos de mayor tensión del capítulo de MasterChef Celebrity emitido este 15 de septiembre. El creador de contenido sufrió una quemadura mientras participaba en el reto de la caja misteriosa y, horas después de la emisión, decidió referirse a lo ocurrido a través de sus redes sociales.

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El accidente se presentó cuando el participante preparaba una carimañola, una fritura tradicional de la región Caribe que decidió realizar durante la competencia. Mientras trabajaba con el aceite caliente, una salpicadura terminó alcanzándolo en el rostro y también afectó uno de sus brazos.

La situación obligó a Emiro a detener su preparación para recibir atención del equipo médico del programa. El momento generó preocupación entre los demás participantes, quienes estuvieron pendientes de su estado mientras era atendido.

Después de que el capítulo salió al aire, Navarro publicó un mensaje en sus redes sociales para contar cómo vivió el accidente y explicar qué fue lo que más le afectó de lo sucedido.

“Este fue un reto muy difícil para mí. Faltando 5 minutos para terminar, tuve un accidente en la fritada y me quemé la cara y el brazo, pero lo que más me frustró fue tener que dejar mi preparación para poder ser atendido por el equipo médico”, escribió.

Además, señaló que lo más importante para él fue haber tenido el acompañamiento de sus colegas, de la producción y de Claudia Bahamón, quienes lo acompañaron desde el primer momento.

Emiro Navarro se pronunció tras accidente que sufrió en 'MasterChef'. Foto: Instagram @emiro_navarro

“Lo más lindo fue que, en medio de un momento tan difícil, mis compañeros, Clau y Nico, fueron demasiado especiales conmigo. Ahí me di cuenta, una vez más, de lo mucho que los amo y de lo agradecido que estoy por tener personas tan bonitas a mi lado. Estoy bien, con el corazón tranquilo y, sobre todo, con muchas ganas de seguir aprendiendo, creciendo y avanzando”, anotó.

Además del mensaje, el participante compartió varias fotografías relacionadas con el accidente.

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En ellas se pueden observar con mayor detalle las heridas que sufrió durante el reto, así como diferentes momentos posteriores a la quemadura, en los que se evidencia el dolor y la tensión que experimentó.

A pesar de lo ocurrido, Emiro aseguró que se encuentra bien y dejó claro que mantiene su intención de continuar con su proceso dentro de MasterChef Celebrity.

Emiro Navarro se quemó el rostro en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Instagram @emiro_navarro / Canal RCN