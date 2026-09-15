Emmanuel Restrepo lanzó dardo a Jorge Rausch por tenso momento en ‘MasterChef’: “Le pagan por hacer mala cara”

Emmanuel Restrepo volvió a llamar la atención en el reality culinario MasterChef Celebrity 2026 por una de sus salidas contra Jorge Rausch. El actor protagonizó un momento de tensa diversión con el chef durante una prueba que terminó salvándolo del reto de eliminación.

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En medio de la competencia, Restrepo tuvo 60 minutos para preparar un postre con el objetivo de evitar el delantal negro. Su platillo recibió comentarios positivos de Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, jurados que destacaron el resultado y celebraron que el actor lograra avanzar.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Rausch, el jurado probó el plato y prefirió guardar silencio. Para el actor, esa reacción no fue precisamente nueva, así que decidió decir en voz alta lo que pensaba sobre la actitud del chef.

“Pero que me diga qué opina del plato, porque es que él no opina raras veces nada, o sea, ¿para qué le pagan a él acá? Le pagan por venir acá a hacer mala cara”, fue el dardo que Emmanuel lanzó en contra del jurado Jorge Rausch.

El comentario causó uno de esos momentos que se han vuelto costumbre entre estas dos personas. La relación de Emmanuel con Rausch se ha caracterizado por los chistes, las interrupciones y los enfrentamientos cómicos dentro de la cocina. Esto se ha convertido en una dinámica que ha terminado convirtiéndose en parte del espectáculo del programa.

Emmanuel suele aprovechar las intervenciones del chef para hacer comentarios inesperados o interrumpirlo mientras explica alguna prueba. Incluso, en otro episodio, confesó entre risas que tiene pesadillas con Rausch, comentario que llevó a Claudia Bahamón a bromear sobre una posible terapia de pareja para los dos.

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La tensión tampoco se ha quedado solo en las palabras. Durante una de las visitas de Rausch a su estación, Restrepo intentó hacer el tradicional ritual de lanzar sal hacia atrás para alejar la mala suerte, pero terminó echándole sal al chef.

Aunque Rausch es conocido por su exigencia y por sus gestos serios al evaluar los platillos, el intercambio con Emmanuel ha dejado momentos llenos de humor. Más allá de las bromas, el actor sigue enfrentando cada reto con la intención de avanzar en la competencia.