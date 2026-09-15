Maluma reveló el nombre de su hijo recién nacido: conozca su especial significado

Maluma y su pareja, Susy Gómez, atraviesan uno de los momentos más importantes de su vida familiar tras darle la bienvenida a su segundo hijo. El cantante colombiano compartió la noticia con sus seguidores y, además de mostrar una tierna imagen relacionada con el nacimiento, reveló por primera vez el nombre que escogieron para el bebé.

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El anuncio se produjo este 14 de septiembre, a través de la cuenta oficial de Instagram del intérprete de Hawái y Cosas pendientes. Allí publicó una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores, quienes durante los últimos meses habían seguido de cerca el embarazo de Susy.

La pareja había anunciado tiempo atrás que estaba esperando a su segundo hijo, quien además se convertiría en el hermano menor de París, la primera hija de Maluma.

Desde entonces, ambos habían compartido algunos momentos de esta etapa en sus redes sociales, desde fotografías del embarazo hasta imágenes de diferentes momentos familiares.

Sin embargo, el nombre del bebé se había mantenido en expectativa hasta ahora. Junto a la fotografía del recién nacido, Maluma escribió:

“Orión Londoño Gómez: 14/09/26”, con lo que confirmó oficialmente cómo se llamará su segundo hijo.

¿Qué significa Orión, el nombre del hijo de Maluma?

El nombre elegido por Maluma y Susy tiene un origen relacionado con la mitología griega y también identifica a una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno.

En la mitología griega, Orión es presentado como un gigante y un destacado cazador. Según diferentes versiones de estos relatos, después de su muerte fue llevado al cielo y convertido en una constelación.

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Por esta razón, el nombre suele asociarse con conceptos como fuerza, grandeza y conexión con las estrellas. Además, Orión es uno de los nombres más conocidos dentro de la astronomía por la constelación que lleva esta denominación y que puede identificarse con facilidad en el cielo.

La publicación del cantante no tardó en recibir mensajes de felicitación de sus seguidores y distintas figuras cercanas a la familia, quienes celebraron la llegada de Orión Londoño Gómez.