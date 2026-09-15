Koral Costa se grabó tras publicación de Omar Murillo con otro hombre: “Todo tiene su final”

Koral Costa volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de mensajes relacionados con su vida sentimental y con el proceso que ha enfrentado tras su separación de Omar Murillo.

Koral Costa está lista para ser madre; se someterá a tratamiento tras separarse de Omar Murillo

La creadora de contenido apareció hablando mientras, según se pudo observar en las publicaciones, se encontraba en estado de embriaguez.

La expareja confirmó durante 2026 el final de una relación de aproximadamente 17 años. Durante ese tiempo, Costa y Murillo se consolidaron como una de las parejas conocidas del entretenimiento colombiano. Tras la ruptura, ambos han continuado con sus respectivos proyectos y, en diferentes momentos, han hablado sobre el cierre de esa etapa.

Esta vez, Koral decidió expresarse directamente a través de sus historias y comenzó haciendo referencia a una situación por la que sus seguidores le estaban preguntando.

“¿Eso es por lo que me preguntan?”, dijo al mostrar una de las recientes fotografías publicadas por su ex, donde aparece tomando la mano de otro hombre.

“Las personas toman sus propias decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen”, afirmó.

Posteriormente, sus palabras tomaron un tono más personal al referirse al final de una relación. “Yo tengo que decir que, cuando el man estaba conmigo, fue una retrochimba conmigo”, expresó la artista, para después insistir en que las etapas de la vida llegan a su cierre.

‘Bola 8′ se pronunció tras publicar fotografía tomándose de la mano con otro hombre y dejó contundente mensaje: “Realmente se siente”

“Todo tiene su final. Todo pasa. Yo también mañana puedo tener una relación”, aseguró Koral, dejando abierta la posibilidad de rehacer su vida sentimental.

Sus declaraciones se conocieron en medio de la conversación que ha surgido alrededor de Omar Murillo, pues la fotografía del actor tomado de la mano con otro hombre generó especulaciones sobre su vida amorosa.

Murillo aclaró que se trataba de un amigo español y no confirmó una nueva relación.