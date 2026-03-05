Gente

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

La mujer se fue en contra de esas personas que solo dan rumores acerca de su ruptura amorosa.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de marzo de 2026, 8:07 a. m.
Koral Costa junto a Omar Murillo
Koral Costa junto a Omar Murillo Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: koralladiva

A inicios del presente año se dio a conocer una ruptura amorosa dentro de la farándula colombiana. Se trató del actor Omar Murillo, quien también es conocido como ‘Bola 8′ y Koral Costa.

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Por esos días, fue Koral quien a través de un video publicado en sus redes sociales y para contestar la pregunta de un seguidor, dio a conocer la separación, luego de compartir 17 años juntos.

“Sí, pero no porque no haya amor [...] Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieran lograr”, dijo, y casualmente después Omar Murillo mostró que se había mudado a España.

Luego de que esta ruptura se diera a conocer, mucho se empezó a especular en redes sociales, ya que ninguno de los dos dio la razón oficial por la que se dejaron.

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Gente

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Gente

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Gente

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Gente

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Gente

Esposa de ‘Bola 8′ confirmó su separación, tras 17 años juntos; expuso posible razón de su ruptura: “Tu no tienes derecho”

La pareja de famosos confirmó su divorcio.
La pareja de famosos confirmó su divorcio. Foto: Instagram @koralladiva

Varios internautas comenzaron a irse en contra de Koral, pues la tildaban de celosa, controladora y posesiva.

Por el lado de ‘Bola 8′, detractores en redes afirmaron que había dejado a su esposa por estar con hombres.

Expareja de Omar Murillo se defendió de críticas por su separación

Recientemente, Koral Costa publicó un video en las historias de su cuenta de Instagram, y con lágrimas en los ojos explotó por la cantidad de críticas que le llegan, dejándola ver como la culpable de la ruptura.

Mostrándose totalmente furiosa, indignada y en medio de todo sorprendida, afirmó que mucha gente habla desde el desconocimiento y aun así se atreven a juzgarla.

Koral afirmó que a las personas se les hace muy fácil hablar y que constantemente ha recibido críticas como “‘nadie te soporta’, ‘eres insoportable’, ‘te cambiaron por un hombre’, ‘eres tóxica’”, incluso mencionó que le llegaron a decir que ella era una persona que cohibía.

Viéndose totalmente afectada por esto, afirmó que “la gente no sabe nada, pero solamente pueden hablar bla, bla, bla desde su boca porque parece que vivieran con uno, porque parece que compartieran con uno y supieran la realidad de la vida de uno. Les es fácil hablar y comentar, sin ni siquiera saber realmente por qué en este momento yo me separé”, dijo Koral.

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Por último, dejó claro que sus lágrimas no eran por que los comentarios la hirieran, sino por la impotencia que sentía.

“Y no lloro porque me duelan los comentarios, ni todo lo que me dicen. ¿Saben por qué lloro? porque me da rabia, porque me da frustración, impotencia... tener muchas veces no que aclarar por obligación sino tener que ver tantas cosas de gente tan vacía y tan habladora", concluyó.

Más de Gente

Luis Alfonso y su esposa

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico.

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Murió el novelista Antonio Lobo a los 83 años.

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Niño Prodigio suele dar los horóscopos agrupados por grupos de elementos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

La casa de los famosos 3: famosos nominados.

Nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′: obtuvo el porcentaje más bajo de votación y se desquitó con decisión

Jessica Cediel habló de críticas que recibió.

Jessica Cediel respondió a las críticas tras anunciar por quién votará en las elecciones: “Les mando bendiciones”

Noticias Destacadas