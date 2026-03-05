Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

A inicios del presente año se dio a conocer una ruptura amorosa dentro de la farándula colombiana. Se trató del actor Omar Murillo, quien también es conocido como ‘Bola 8′ y Koral Costa.

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Por esos días, fue Koral quien a través de un video publicado en sus redes sociales y para contestar la pregunta de un seguidor, dio a conocer la separación, luego de compartir 17 años juntos.

“Sí, pero no porque no haya amor [...] Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieran lograr”, dijo, y casualmente después Omar Murillo mostró que se había mudado a España.

Luego de que esta ruptura se diera a conocer, mucho se empezó a especular en redes sociales, ya que ninguno de los dos dio la razón oficial por la que se dejaron.

La pareja de famosos confirmó su divorcio. Foto: Instagram @koralladiva

Varios internautas comenzaron a irse en contra de Koral, pues la tildaban de celosa, controladora y posesiva.

Por el lado de ‘Bola 8′, detractores en redes afirmaron que había dejado a su esposa por estar con hombres.

Expareja de Omar Murillo se defendió de críticas por su separación

Recientemente, Koral Costa publicó un video en las historias de su cuenta de Instagram, y con lágrimas en los ojos explotó por la cantidad de críticas que le llegan, dejándola ver como la culpable de la ruptura.

Mostrándose totalmente furiosa, indignada y en medio de todo sorprendida, afirmó que mucha gente habla desde el desconocimiento y aun así se atreven a juzgarla.

Koral afirmó que a las personas se les hace muy fácil hablar y que constantemente ha recibido críticas como “‘nadie te soporta’, ‘eres insoportable’, ‘te cambiaron por un hombre’, ‘eres tóxica’”, incluso mencionó que le llegaron a decir que ella era una persona que cohibía.

Viéndose totalmente afectada por esto, afirmó que “la gente no sabe nada, pero solamente pueden hablar bla, bla, bla desde su boca porque parece que vivieran con uno, porque parece que compartieran con uno y supieran la realidad de la vida de uno. Les es fácil hablar y comentar, sin ni siquiera saber realmente por qué en este momento yo me separé”, dijo Koral.

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Por último, dejó claro que sus lágrimas no eran por que los comentarios la hirieran, sino por la impotencia que sentía.

“Y no lloro porque me duelan los comentarios, ni todo lo que me dicen. ¿Saben por qué lloro? porque me da rabia, porque me da frustración, impotencia... tener muchas veces no que aclarar por obligación sino tener que ver tantas cosas de gente tan vacía y tan habladora", concluyó.