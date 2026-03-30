Koral Costa habló sobre señalamientos a Omar Murillo, su ex, por su orientación sexual: “Si les parece gay o no”

A comienzos de este año se confirmó una ruptura que sorprendió a la farándula colombiana: la del actor Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, y Koral Costa. Fue la propia artista quien, mediante un video en sus redes sociales y en respuesta a la pregunta de un seguidor, reveló el fin de la relación tras 17 años juntos.

Koral Costa rompió el silencio y destapó detalle sobre su ruptura amorosa con ‘Bola 8′; aclaró infidelidad

Tras hacerse pública la separación, comenzaron a circular múltiples especulaciones en plataformas digitales, debido a que ninguno de los dos explicó de manera oficial los motivos de la ruptura.

“Sí, pero no porque no haya amor [...] Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieran lograr”, dijo

En medio de la controversia, algunos usuarios arremetieron contra Koral, señalándola de ser celosa, controladora y posesiva. Por su parte, ‘Bola 8’ también fue blanco de comentarios, con internautas que afirmaban que habría tomado la decisión de separarse por motivos relacionados con su vida personal.

Sin embargo, en las últimas horas, la creadora de contenido aprovechó para responder una serie de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, refiriéndose a los señalamientos que había en contra de su expareja por su orientación sexual.

La cantante fue clara sobre su postura, indicando que no iba a criticar ni hablar mal de Omar Murillo por ningún motivo, pues siempre los dos se respetaron y se trataron de la mejor manera.

“La publicación que hicieron sobre él… ¿será gay?”, escribió la persona en la casilla de preguntas.

Costa fue contundente en que nunca le daría gusto a nadie de hablar mal del hombre con el que compartió muchos años y la hizo feliz, pues no era interés general conocer datos de su vida personal.

“Omar es un gran hombre. Yo no voy a salir a hablar mal de él, porque si lo que piensan algunos es eso… no. Si uno estuvo en la relación y vio cosas malas y no las dijo, yo no voy a hacer eso. Mucha gente se está imaginando por qué me separé y no saben. Si les parece gay o no, bueno… Yo no voy a salir a hablar mal de una persona que en su momento fue excelente conmigo y me dio la mano. Nadie es perfecto, tuvimos fallas él y yo, pero no hablaré mal de él”, respondió.

Por el momento el actor no se ha pronunciado al respecto, continuando con su experiencia en España, donde reside actualmente.