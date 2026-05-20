Koral Costa está lista para ser madre; se someterá a tratamiento tras separarse de Omar Murillo

Koral Costa decidió abrir una de las conversaciones más personales de su vida en redes sociales, pues la cantante e influenciadora reveló que quiere convertirse en madre y que tiene contemplado someterse a un proceso de inseminación artificial, una noticia que rápidamente generó reacciones en disitntas plataformas.

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La barranquillera compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que habló sin filtros sobre el tema de la maternidad, asunto que durante años estuvo rodeado de comentarios y cuestionamientos por parte de internautas.

Ahora, tras su separación de Omar Murillo, Koral dejó claro que está atravesando una etapa distinta de su vida y que este deseo nace desde una convicción personal, no como respuesta a las críticas o a la presión social.

“Me haré inseminación artificial. Lo he pensado por tiempo, no es una decisión tomada con afán”, comentó la creadora de contenido, dejando ver que la idea ha estado presente desde hace bastante tiempo.

Aunque suele mostrarse extrovertida y espontánea en sus publicaciones, esta vez la artista apareció en un tono mucho más reflexivo. En sus declaraciones reconoció que durante años sintió el peso de las opiniones ajenas sobre su vida privada, especialmente aquellas relacionadas con la maternidad.

“Yo he sido muy juzgada, muy criticada porque no he tenido hijos”, expresó Koral, quien aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la libertad de cada mujer para decidir cuándo y cómo asumir ese tipo de procesos.

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La mujer aseguró que, detrás de esta decisión, existe una profunda reflexión sobre lo que implica traer un hijo al mundo. Por eso explicó que no se trata de algo improvisado, sino de un proyecto que quiere construir con responsabilidad y acompañamiento profesional.

Según contó, antes de iniciar el tratamiento planea rodearse de especialistas que le permitan vivir el proceso de la mejor manera posible. “Me parece una idea muy bonita poder hacer este proceso con alguien profesional”, afirmó.

“No es una decisión fácil de tomar porque tener hijos es algo de mucha responsabilidad y es una decisión de mucha firmeza”, señaló en el video.

La artista también explicó que el procedimiento no será inmediato, ya que existen varios pasos médicos y emocionales antes de iniciar formalmente el tratamiento. Incluso, comentó que quiere vivir este proceso desde la tranquilidad y la fe.

“No es un proceso de un día o dos días. Tengo que escoger una persona especializada, pero sobre todo que todo se dé si así Dios lo quiere”, señaló.