Tras su separación de Koral Costa, Omar Murillo reaparece vestido de mujer y genera revuelo en España

El actor colombiano Omar Murillo, reconocido por su personaje de ‘Bola 8’ y su reciente paso por el reality La casa de los famosos Colombia, se convirtió en tendencia durante las últimas horas tras publicar un video en sus redes sociales donde se le ve recorriendo las calles de Madrid, España, personificado como mujer. El clip, que registra sus interacciones en el espacio público, ha abierto un debate entre sus seguidores sobre el propósito de este tipo de contenidos en su nueva etapa profesional en Europa.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Murillo compartió una grabación en la que luce peluca, maquillaje y tacones mientras utiliza el sistema de transporte público de la capital española. En el video, el actor intenta entablar conversación con ciudadanos locales, recurriendo al humor y a situaciones cotidianas, como fingir estar perdido para pedir indicaciones.

Sin embargo, el registro audiovisual muestra una realidad dispar: mientras el actor mantiene un tono jocoso, varios de los transeúntes optaron por ignorar sus acercamientos o continuar su camino sin interactuar. “Ay, mami… primera vez en el transporte público en España. ¿A ustedes no les ha pasado que uno se pierde… y lo peor es que nadie le habla a uno?”, escribió Murillo en la descripción del post, subrayando la frialdad con la que fue recibido en algunos momentos del recorrido.

Esta aparición no es un hecho aislado en la vida reciente del intérprete. Murillo se encuentra radicado en España desde hace unos meses, donde ha iniciado un proceso de diversificación de su carrera digital. Recientemente, el actor confirmó el lanzamiento de su perfil en una plataforma de OnlyFans, una decisión que él mismo ha calificado como una “estrategia de negocio” y una adaptación a las nuevas dinámicas de monetización en la era digital.

Según declaraciones previas del artista, este movimiento no responde a una crisis personal, sino a una extensión de su carrera profesional. La personificación de mujer vista en Madrid podría estar vinculada a la creación de contenido de comedia para promocionar sus redes, aunque el actor no ha especificado si se trata de un nuevo personaje o un experimento social.

Separación de Koral Costa y aclaración sobre su orientación

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El revuelo causado por el video también ha reavivado las especulaciones sobre la vida privada del actor. Cabe recordar que a inicios de 2026 se confirmó la separación de Murillo y la creadora de contenido Koral Costa, tras años de una relación pública y estable.

Ante los rumores surgidos en redes sociales que vinculaban su ruptura y su apariencia en el video con su orientación sexual, la propia Koral Costa intervino recientemente para desmentir dichas versiones. Costa aseguró que el fin del vínculo se debió a proyectos de vida divergentes y no a las razones que se especulan en las plataformas digitales. “La razón por la que se fue del país fue porque sus proyectos de vida estaban separados”, enfatizó su expareja, pidiendo respeto por la individualidad de Murillo.

Por ahora, Murillo continúa enfocado en sus proyectos internacionales, manteniendo una presencia activa que gira entre el entretenimiento tradicional y las nuevas fronteras de la creación de contenido digital.