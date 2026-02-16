De la televisión a los contenidos para adultos: Omar Murillo, ‘Bola 8’, incursiona en el mundo de OnlyFans

El reconocido actor colombiano Omar Murillo, recordado por su icónico personaje de ‘Bola 8’ y su reciente participación en La casa de los famosos Colombia, ha generado una amplia conversación digital tras confirmar el lanzamiento de su perfil en la plataforma OnlyFans.

Desde España, donde reside actualmente, el artista defendió su transición hacia la creación de contenido para adultos como una estrategia de negocio y una extensión de su autonomía profesional.

Este anuncio surge en un momento de transición personal para Murillo, tras confirmarse a inicios de 2026 su separación de la creadora de contenido Koral Costa, con quien mantuvo una relación estable durante años.

Una decisión basada en la “estrategia de negocio”

A través de sus redes sociales oficiales, Murillo compartió un mensaje en el que detalla los motivos detrás de esta nueva faceta. El actor enfatizó que este movimiento no representa una ruptura con sus principios personales, sino una adaptación a las dinámicas de monetización digital actuales.

“Soy empresario. Soy creador. Soy actor. Soy dueño de mi imagen y de mi narrativa. No vivo de la opinión, vivo de la visión. Mi fe me enseñó libertad y el negocio me enseñó estrategia”, afirmó el actor en su cuenta de Instagram.

Ante los cuestionamientos de algunos seguidores sobre el impacto que este contenido podría tener en el público joven que lo sigue por sus papeles televisivos, Murillo fue enfático en señalar la responsabilidad compartida: “Mi contenido es para adultos. La responsabilidad también se educa en casa”. Con esta frase, el actor deslinda su trabajo profesional de la supervisión parental que debe existir en el consumo de redes sociales.

Respuesta a rumores sobre su vida privada

La vida personal de Murillo ha estado bajo el escrutinio público no solo por su incursión en OnlyFans, sino también por las especulaciones que rodearon el fin de su relación con Koral Costa. En redes sociales han circulado versiones no confirmadas sobre la naturaleza de su pasada relación y la orientación sexual del actor.

Recientemente, una fotografía publicada por el artista junto a un compañero en el gimnasio avivó los comentarios de los internautas. Ante la ola de suposiciones, Murillo optó por una respuesta directa y conciliadora: “No es mi novio. Pero qué bonito sería vivir en un mundo donde la amistad no tenga que explicarse”.

Esta declaración busca poner un límite a las conjeturas sobre su privacidad, mientras se enfoca en consolidar su marca personal en el exterior. Murillo ha diversificado su carrera más allá de la actuación, incursionando como empresario y generador de contenidos enfocados en el bienestar físico y el crecimiento personal.

Trayectoria y contexto profesional

‘Bola 8’ se ha consolidado como una de las figuras más carismáticas de la televisión colombiana. Su trayectoria incluye producciones de alto impacto como ´También caéras´y su paso por el formato de Reality en La casa de los famosos.

Su mudanza a España marcó el inicio de una etapa de internacionalización que ahora se complementa con la gestión de plataformas de suscripción paga. Para expertos en marketing digital, el paso de figuras de la televisión tradicional a plataformas como OnlyFans es una tendencia creciente que busca la independencia financiera y el control total sobre los derechos de imagen, un camino que ya han recorrido otras personalidades del entretenimiento nacional.

Pese a las opiniones divididas en las secciones de comentarios, Murillo mantiene una postura firme: su enfoque actual es la “expansión” de sus plataformas y la monetización de su autenticidad, bajo una narrativa que él mismo controla desde el territorio europeo.