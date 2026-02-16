Marilyn Patiño y Renzo: el video en el Carnaval que desata rumores de un ‘triángulo amoroso’ con Mariana Zapata

La actriz vallecaucana Marilyn Patiño y el deportista Renzo Meneses se convirtieron en los protagonistas de una de las imágenes más comentadas del Carnaval de Barranquilla. Tras su reciente eliminación del reality ‘La casa de los famosos Colombia’, ambos coincidieron en la tradicional Batalla de Flores, donde un beso captado en video ha desatado múltiples interrogantes sobre la naturaleza de su relación actual.

Un encuentro inesperado en la ‘Arenosa’

El pasado sábado 14 de febrero, en el marco de las festividades del Carnaval, la delegación del Canal RCN desfiló por la vía 40 con varios de sus talentos más reconocidos. Entre ellos se encontraban Marilyn Patiño y Renzo Meneses, quienes compartieron carroza y se mostraron cercanos con el público barranquillero.

Sin embargo, la atención se desvió hacia el coqueteo entre ambos. Según registros difundidos en redes sociales, el periodista Santiago Vargas habría captado el momento exacto en que la pareja, ante la petición de las cámaras, accedió a darse un beso. Este gesto, fue suficiente para que los seguidores de la producción de RCN comenzaran a especular sobre un posible vínculo sentimental fuera de la competencia.

El contexto tras la eliminación

La salida de Marilyn Patiño de ‘La casa de los famosos’ se produjo apenas una semana antes de este evento. En una jornada de doble eliminación, la actriz y la presentadora Sara Uribe abandonaron la competencia debido a la falta de apoyo en las votaciones del público. A su salida, ambas expresaron un sentimiento de alivio, manifestando en entrevistas que la convivencia estaba alcanzando niveles de tensión difíciles de manejar.

Por su parte, Renzo Meneses, recordado también por su paso en un reality de Caracol Televisión, había sido eliminado del programa de convivencia semanas antes que la actriz. Durante su estancia en la casa, Renzo mantuvo una relación cercana con la participante Mariana Zapata, aunque dentro del reality la química fue evidente para los televidentes, este nuevo acercamiento con Marilyn Patiño fuera de las cámaras ha llevado a algunos usuarios de redes a especular sobre un posible triángulo amoroso en la vida real.

¿Amistad o romance?

A pesar de la viralidad de las imágenes, hasta el momento ninguno de los dos involucrados ha confirmado un noviazgo formal. Marilyn Patiño, quien ha enfrentado un periodo personal complejo tras el fallecimiento de su esposo Héctor Fabián Uyoa en 2023, se ha mostrado activa y entusiasta en su regreso a la vida pública y a las redes sociales.

En sus perfiles oficiales, la actriz ha compartido contenido humorístico relacionado con el reality, incluyendo parodias sobre su interacción con otros compañeros, pero ha mantenido la ambigüedad respecto a Renzo. Por ahora, para algunos es el inicio de una historia de amor nacida del encierro, mientras que para otros se trata de un momento anecdótico propio de la euforia y el ambiente festivo del Carnaval.

Lo que es innegable es que la química entre ambos ha logrado mantener el interés de la audiencia sobre sus pasos fuera de la pantalla chica, consolidándolos como figuras de alto impacto mediático en la fista folclorica más importante de Colombia.