Barranquilla lleva su Carnaval al Teatro Mayor de Bogotá: más de 120 artistas estarán participando

Por primera vez, la ciudad de Barranquilla llevará su carnaval al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá; así lo informaron los organizadores de una de las fiestas más importantes del país en medio de la temporada Colombia es música.

Las impresionantes cifras del Carnaval de Barranquilla

Batalla de Flores. Foto: Guillermo Torres

Lo que buscan es poder seguir posicionando a Barranquilla como destino cultural, creativo, turístico y sostenible, que encuentra en la música, la danza y la tradición una de sus mayores expresiones de identidad.

“El Carnaval de Barranquilla es una plataforma de desarrollo cultural, social y económico que protege y proyecta nuestra identidad ante el mundo. Solo en 2026 logramos unas cifras históricas que ratifican que nuestra cultura está a otro nivel: fueron más de 6 millones de espectadores que estuvieron viviendo y gozando nuestra fiesta y, en digital, fueron más de 500 millones de usuarios alcanzados. Es una verdadera plataforma cultural, social y económica que enarbola la bandera de Barranquilla”, afirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Carnaval de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres

En ese sentido, ‘Carnaval de Barranquilla al Mayor’ es una puesta en escena que propone un recorrido folclórico y contemporáneo por las raíces, ritmos y expresiones que han convertido al Carnaval de Barranquilla en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en uno de los mayores símbolos culturales de Colombia ante el mundo.

El evento tendrá 120 artistas en escena y la participación especial de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera. Este espectáculo integrará danza, música y tradición popular en una experiencia artística que traduce la energía de la calle al lenguaje teatral, manteniendo la autenticidad, alegría y creatividad de la Fiesta.

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El evento es el miércoles 10 de junio y las personas que deseen asistir pueden comprar las boletas en la página web www.Tuboleta.com.

La integración de la fiesta con el ecosistema productivo se da a través de la participación del talento local, el turismo comunitario y toda la infraestructura hotelera, gastronómica y turística que la ciudad pone al servicio de visitantes y el clúster de turismo.