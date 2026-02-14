CONFIDENCIALES

Las impresionantes cifras del Carnaval de Barranquilla

Este evento folclórico beneficia a más de 50.000 artistas, hacedores y gestores culturales.

El carnaval de Barranquilla es uno de los eventos folclóricos más tradicionales de Colombia.
El Carnaval de Barranquilla se convirtió en, quizá, la fiesta más grande de Colombia. Según las cifras de la Alcaldía, genera más de 193.000 empleos directos e indirectos y proyecta un movimiento de la economía local por encima de los 840.000 millones de pesos.

Lo respalda una inversión por encima de los 10.690 millones, y beneficia a más de 50.000 artistas, hacedores y gestores culturales. Y, según la Aerocivil, al menos 107.000 visitantes se moverán por el aeropuerto. Solo la Batalla de las Flores, una de las celebraciones más importantes, contará con la presentación de 39 orquestas y artistas locales. Quien lo vive es quien lo goza.

