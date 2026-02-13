Turismo

Carnavales, festivales y conciertos: prográmese para disfrutar la agenda cultural de febrero en todo el país

Además del Carnaval de Barranquilla, en varias regiones del país se realizarán eventos culturales para todos los públicos. Servibanca, con su red de cajeros en 800 municipios, lo acompaña para que siempre tenga efectivo a la mano y evite contratiempos.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Entre el 14 y 17 de febrero se celebrará el Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Después de las fiestas de diciembre y enero, la época más intensa de viajes y consumo del año, febrero marca un cambio total de ritmo. La agenda cultural, sin embargo, se mantiene activa en diferentes regiones.

Para quienes deciden movilizarse y disfrutar de eventos específicos, este mes exige una organización distinta: transporte, alojamiento y gastos diarios vuelven a ocupar un lugar central. Con varias celebraciones en calles, barrios y espacios abiertos, tener acceso a efectivo es esencial, especialmente en ciudades donde buena parte del comercio opera fuera de los canales digitales.

Por eso, contar con redes de cajeros con cobertura nacional, como la de Servibanca y sus más de 2.700 cajeros en 800 municipios, hace parte de la planeación básica de cualquier viaje o plan.

Olga Rendón, experta en finanzas de Salva tu bolsillo, recuerda que “llevar efectivo en denominaciones bajas evita problemas con el cambio y permite compras rápidas en zonas de alta afluencia”.

Agéndese para la Feria de Manizales 2026

Carnaval del Fuego en Tumaco

Entre el 12 y el 17 de febrero Tumaco realizará una nueva edición del Carnaval del Fuego, una de las celebraciones culturales más representativas del Pacífico colombiano. Durante seis días, la ciudad desarrollará una programación que incluye desfiles, conciertos, actividades comunitarias y eventos simbólicos distribuidos en distintos puntos del distrito.

La agenda incluye jornadas como el Cariocazo Infantil, la Noche Afro, el Desfile Náutico, la Elección y Coronación de la Reina del Carnaval, el Gran Desfile Central y el tradicional Día del Agua, que marca el cierre de las fiestas con actividades en zonas urbanas y rurales. En este tipo de celebraciones el gasto suele concentrarse en transporte, gastronomía y comercio informal, donde el uso de efectivo sigue siendo habitual.

Bogotá y su oferta musical

La capital del país celebra entre el 13 y el 21 de febrero el Festival Ondas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este inusual formato por jornadas independientes permite que cada concierto funcione como evento autónomo, con públicos que se desplazan por uno o dos días desde distintas ciudades.

La programación reúne artistas internacionales y nacionales de distintos géneros, lo cual fomenta los viajes cortos y el consumo en los alrededores del parque. Para quienes asisten sólo a una fecha, la logística suele concentrarse en gastos inmediatos antes y después del concierto, una dinámica común en eventos urbanos de este tipo.

El 28 de febrero, el estadio El Campín será escenario del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, un concierto de música popular que reunirá a artistas nacionales e internacionales. El evento contará con varias localidades y un montaje de gran escala en sonido e iluminación.

Todo listo para el Carnaval de Barranquilla

Entre el 14 y 17 de febrero se celebrará el Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Durante estos días la ciudad y municipios cercanos como Puerto Colombia y Soledad reciben a miles de visitantes para eventos como la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y Folclor, el Festival de Orquestas y el entierro simbólico de Joselito Carnaval.

Además de los recorridos oficiales por la Vía 40, el carnaval se vive en verbenas barriales y celebraciones en distintos sectores de la ciudad. Esta dinámica amplía el gasto diario en transporte, alimentación y actividades informales, que obligan a los visitantes a tener dinero en efectivo disponible durante toda la jornada para evitar contratiempos.

En carnavales y fiestas populares, señala Rendón, los gastos suelen fragmentarse a lo largo del día y resolverse en puntos distintos de la ciudad, por lo que la organización previa del dinero resulta clave.

Plan literario y cultural en Medellín

Del 26 de febrero al 1 de marzo, Medellín realizará el 2° Festival del Libro Infantil en Parques del Río con entrada libre. El evento reunirá a autores, ilustradores y promotores de lectura de varios países en talleres, encuentros y actividades dirigidas a niñas, niños y familias.

Aunque el ingreso no tiene costo, la experiencia alrededor del festival activa la compra de libros, productos ilustrados, gastronomía y transporte. En este tipo de eventos culturales, el gasto se distribuye a lo largo del día y en distintos puntos de la ciudad, más allá del recinto principal. Por eso la recomendación es siempre cargar efectivo.

¿Cómo organizar los gastos del mes?

Aunque febrero tiene menos presión que la temporada alta, sigue siendo un mes activo para quienes se mueven por la agenda cultural del país. Muchas de estas celebraciones dependen de pagos inmediatos para transporte local, comidas, entradas a eventos barriales y compras en la calle.

En ese contexto, Servibanca, con una red de más de 2.700 cajeros, permite a los viajeros acceder a efectivo tanto en ciudades principales como en destinos intermedios donde se concentran varios de los eventos culturales del mes. Su cobertura nacional se integra a la logística cotidiana de quienes recorren el país siguiendo para gozarse la agenda cultural de febrero.

La recomendación de planear el uso del efectivo, indica Rendón, aplica tanto para carnavales como para festivales y conciertos, especialmente en meses como febrero, cuando los viajes son más cortos, pero el gasto sigue siendo constante.

