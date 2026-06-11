Crecer con propósito: la visión social que ha marcado los 45 años de Coltefinanciera

Hablar del desarrollo económico es hablar de empresas que generan empleo, invierten, innovan y crean oportunidades. Desde hace 45 años, la Compañía de Financiamiento Comercial, Coltefinanciera, ha trabajado precisamente para cumplir ese papel, con una visión en la que el crecimiento va de la mano con el desarrollo social.

El compromiso de esta empresa de origen antioqueño, que también tiene presencia en Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales, ha sido generar oportunidades, cerrar brechas financieras y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por ello, además de fortalecer el sector empresarial, lidera varios proyectos en pro del futuro del país.

Uno de los más emblemáticos se desarrolla en la Alta Guajira. En alianza con la Tienda de la Empatía, una iniciativa social y comercial, y otras organizaciones, la entidad participó en la campaña ‘Yotojorotshi en mi corazón’, que logró recaudar 550 millones de pesos gracias al apoyo de más de 1.500 donantes y diez empresas. Estos recursos permitieron instalar una planta capaz de producir 20.000 litros de agua potable por día para la comunidad wayuu y otras tres comunidades indígenas vecinas. Como dijese Laureano González, autoridad tradicional del lugar: “hoy nuestro territorio cuenta con agua potable gracias al apoyo de Coltefinanciera”.

Ahora bien, la experiencia de responsabilidad social se extiende a otras partes del país. También, Coltefinanciera mantiene una alianza con la organización VUYA en Quibdó, una iniciativa que utiliza el deporte para alejar a la población de la violencia. A través de esta colaboración, la entidad no solo aporta recursos e implementos deportivos, sino que también involucra a sus colaboradores en jornadas de voluntariado y actividades formativas sobre finanzas.

“Tenemos una compañía alegre y llena de fe. Quienes trabajamos aquí entendemos que hemos sido bendecidos por la vida y por eso siempre tenemos el compromiso de hacer más, de ir más allá. Es decir, ser más grandes para hacer mayores proyectos, y no solo en términos de dinero. Porque si cada uno de nosotros logra transformar positivamente una vida tendremos un mundo mucho mejor”, afirma con convicción Gilda Pabón, presidenta de la financiera.

La entidad también ha respaldado iniciativas educativas y tecnológicas, como el semillero de investigación y robótica Steam Makers de Fredonia, Antioquia; y ha participado en proyectos de conservación ambiental, como la iniciativa ‘Hagamos un bosque entre todos’, orientada a la protección de cerca de 400 hectáreas de bosque en Montes de María.

Un lugar en la vida de los colombianos

La experiencia de Coltefinanciera demuestra que la sostenibilidad adquiere valor cuando se traduce en resultados que benefician a los territorios. A propósito de sus 45 años, la organización evidencia que, incluso desde un sector esencialmente financiero, es posible construir una visión social que trascienda el crecimiento económico.

“Claro, queremos una compañía que genere riqueza para los clientes, accionistas, colaboradores, pero que, además, tenga un propósito superior: realizar cambios positivos en la vida de la gente”, puntualiza Pabón.