“El liderazgo femenino no es una agenda de equidad; es una estrategia de competitividad para las regiones”: presidenta de la Cámara de Comercio de Cali

En el Valle del Cauca las mujeres son protagonistas del desarrollo regional, emprenden, lideran, generan empleo y están activas en sectores como tecnología, exportación de bienes y servicios, e inteligencia artificial. El liderazgo femenino ha dejado de ser excepcional para formar parte de una estrategia de competitividad integral. Y los resultados responden a un ejercicio colectivo que lidera la Cámara de Comercio de Cali, que hace año y medio preside María del Mar Palau Madriñán.

¿Cuál ha sido el principal aporte de su gestión al frente de la Cámara de Comercio de Cali?

María del Mar Palau Madriñán (M.M.P.M.): Ha sido un año y medio dedicado a cambiar la conversación sobre el crecimiento económico del Valle del Cauca. Cuando llegué a la Cámara me propuse que dejáramos de ser vistos únicamente como una entidad que presta servicios o realiza trámites. Hoy queremos ser una institución que moviliza confianza, articula capacidades y ayuda a construir una visión compartida de futuro para la región.

Hemos impulsado una idea que para mí es fundamental, y es que los empresarios son protagonistas del progreso. Cada empresa que nace, crece, exporta o genera empleo transforma mucho más que un indicador económico; amplía las oportunidades para más de un millón de trabajadores y sus familias, fortaleciendo el desarrollo del territorio.

Esa visión nos llevó a reorganizar nuestra estrategia alrededor de tres grandes motores de crecimiento: fortalecer a quienes dinamizan la economía local, acompañar a las empresas que pueden competir globalmente y desarrollar las habilidades que harán posible la competitividad del futuro. Y quizás el cambio más importante ha sido el de mentalidad. Hoy estamos invitando al Valle del Cauca a dejar de preguntarse qué le falta y empezar a preguntarse todo lo que puede llegar a ser.

Desde la Cámara de Comercio de Cali trabajan en tres iniciativas: Habilidades que Transforman, Pioneros Globales y Dinamizadores Regionales. Foto: Cámara de Comercio de Cali - API

¿Cuáles son los desafíos más importantes a los que se ha enfrentado en el liderazgo de la Cámara?

M.M.P.M.: Demostrar que una región puede construir una narrativa de futuro sin desconocer sus dificultades. Durante muchos años nos acostumbramos a definirnos por los problemas. Nosotros decidimos empezar una conversación distinta al hablar de nuestras posibilidades.

Eso no significa ignorar los retos, sino entender que el liderazgo consiste en movilizar confianza para resolverlos. También ha sido un ejercicio de articulación, porque ninguna institución transforma un territorio sola.

El crecimiento ocurre cuando el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad deciden trabajar alrededor de un propósito común. Creo que el liderazgo tiene mucho menos que ver con dirigir organizaciones y mucho más con conectar personas, construir confianza y generar movimientos colectivos.

Ustedes tienen tres programas de alto impacto dirigidos a fortalecer al empresariado femenino…

M.M.P.M.: Nuestro propósito nunca ha sido construir programas para mujeres, sino construir un ecosistema donde el talento encuentre cada vez menos barreras para crecer. Por eso trabajamos desde tres dimensiones:

Con Habilidades que Transforman desarrollamos capacidades para la nueva economía: liderazgo, tecnología, inteligencia artificial, innovación y aprendizaje permanente.

desarrollamos capacidades para la nueva economía: liderazgo, tecnología, inteligencia artificial, innovación y aprendizaje permanente. Con Pioneros Globales acompañamos empresas que están llevando el nombre del Valle del Cauca a mercados internacionales. Allí vemos cada vez más mujeres liderando procesos de internacionalización, innovación y crecimiento.

acompañamos empresas que están llevando el nombre del Valle del Cauca a mercados internacionales. Allí vemos cada vez más mujeres liderando procesos de internacionalización, innovación y crecimiento. Y con Dinamizadores Regionales fortalecemos ese tejido empresarial que sostiene buena parte del empleo y la economía del territorio. Allí encontramos miles de empresarias que todos los días generan oportunidades desde sus barrios, municipios y comunidades.

Lo más inspirador es ver cómo esas historias empiezan a multiplicarse. Mujeres que pasaron de emprender para sostener a su familia a liderar empresas que hoy generan empleo, exportan o innovan. Esas son las historias que transforman una región.

Un ejemplo es Angélica Quintero, CEO de La Poción, quien ha convertido su empresa en un referente de crecimiento e innovación, llevando una marca nacida en el Valle del Cauca a nuevos mercados. Su trayectoria refleja cómo, con una mentalidad de creer más allá de las limitaciones, acompañamiento, capacidades y conexiones, el liderazgo femenino no solo fortalece las empresas, sino que impulsa el desarrollo económico y la competitividad de toda la región.

¿Qué radiografía se puede hacer del empresariado femenino en la región?

M.M.P.M.: Estamos viendo una transformación muy positiva. Cada vez encontramos más mujeres liderando empresas industriales, tecnológicas, agroindustriales, creativas, de servicios y de base científica. Ya no hablamos únicamente de participación, sino de liderazgo económico, pues las empresas con liderazgo diverso son más competitivas, tienen un 39% más de probabilidades de obtener mejores resultados financieros y generan 19% más ingresos por innovación. Hoy vemos mujeres que están internacionalizando sus empresas, incorporando tecnología, apostándole a la innovación y generando empleo de calidad.

Todavía existen brechas importantes, especialmente en acceso a capital, redes de alto valor y espacios de decisión. Pero el talento está ahí y cada vez se expresa con más fuerza. Estoy convencida de que una parte muy importante del crecimiento que tendrá el Valle del Cauca durante la próxima década estará liderado por mujeres.

Desde su experiencia, ¿qué debería hacer Colombia para impulsar el liderazgo empresarial de las mujeres?

M.M.P.M.: Más que preguntarnos cómo incluimos a más mujeres en la economía, deberíamos preguntarnos cuánto crecimiento está perdiendo Colombia cuando ese talento no encuentra oportunidades para desarrollarse. Cada mujer que crea empresa, exporta, innova o genera empleo fortalece la competitividad del país. Por eso necesitamos ampliar el acceso a financiación, acelerar el desarrollo de habilidades para la nueva economía, fortalecer las redes empresariales y facilitar la internacionalización.

Pero también necesitamos algo más profundo: construir una cultura donde una mujer que lidera una empresa deje de ser vista como una excepción y pase a ser parte natural de la manera como entendemos el desarrollo. Porque el liderazgo femenino no es solamente una conversación sobre equidad, es una estrategia de competitividad y crecimiento para Colombia.

Las mujeres no necesitamos demostrar que somos capaces de liderar. Llevamos generaciones haciéndolo. El reto ahora es construir un país donde ese liderazgo encuentre menos barreras y muchas más oportunidades para crecer. Porque cuando una mujer avanza, rara vez avanza sola: crecen las empresas, crecen las familias y crecen las posibilidades de toda una región.

*Contenido elaborado con apoyo de la Cámara de Comercio de Cali