Drummond fortalece el liderazgo empresarial femenino: “Debemos ganarnos la credibilidad con resultados”

Claudia Acosta Hinojosa ha demostrado que el liderazgo trasciende los cargos y se refleja en la capacidad de inspirar, escuchar y generar confianza. Como directora de Selección y Desarrollo del Área de Recursos Humanos, impulsa una gestión centrada en las personas, convencida de que el bienestar, la inclusión y el desarrollo del talento son la base para alcanzar resultados sostenibles.

¿Cuál ha sido el principal motor de su crecimiento profesional?

Claudia Acosta Hinojosa (C.A.H.): Mi enfoque ha sido aprender constantemente y mantenerme siempre en esa dinámica de crecimiento. Los 25 años que llevo en la compañía me han dado la oportunidad de entender mejor el negocio, conocer la operación y comprender las necesidades de las personas. Todo eso me ha ayudado a crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Además, creo que el desarrollo se construye con constancia, esfuerzo y disciplina, fortaleciendo relaciones laborales basadas en la confianza.

La minería ha sido históricamente un sector con una mayor participación masculina. ¿Qué retos ha encontrado en ese camino y cómo logró consolidarse como líder?

C.A.H.: Evidentemente en el sector la participación masculina es mayor, especialmente en la operación. Sin embargo, creo que más que demostrar algo por ser mujeres, debemos tener la capacidad de hacer un buen trabajo, aportar valor, actuar con pasión y profesionalismo, y ganarnos la credibilidad con resultados.

Claudia Acosta Hinojosa, directora de Selección y Desarrollo del Área de Recursos Humanos de Drummond. Foto: Drummond - API

¿Cómo define su estilo de liderazgo y qué valor aporta una mirada femenina a la gestión del talento humano?

C.A.H.: Mi liderazgo está basado en la cercanía, en estar con la gente, escucharla, entenderla y actuar siempre desde el respeto y la confianza. Son los valores que orientan mi manera de liderar. Creo que la sensibilidad en las relaciones humanas facilita el diálogo y fortalece la confianza entre las personas.

En una compañía los resultados siempre son prioridad. ¿Cómo poner a las personas en el centro sin perder competitividad?

C.A.H.: Los resultados siempre son importantes para una empresa y para cualquier negocio. Sin embargo, estos no se obtienen si se pierde el foco en las personas, porque al final son ellas quienes los hacen posibles. La clave está en cuidar a las personas, reconocer sus necesidades y generar las condiciones para que puedan desempeñarse de la mejor manera. Se trata de alinear su bienestar con el cumplimiento de los objetivos empresariales para que los resultados lleguen de forma sostenible. En ese sentido, el papel de los líderes es fundamental. Desde Recursos Humanos se establecen lineamientos, pero el verdadero impacto ocurre en el día a día, en la relación que cada líder construye con su equipo.

¿De qué manera se construye una cultura de equidad de oportunidades dentro de una organización como Drummond?

C.A.H.: En Drummond hemos venido trabajando este tema con especial énfasis en los últimos años en las diferentes áreas de la operación. Hemos profundizado en los conceptos y en las políticas empresariales de inclusión y equidad. También hemos desarrollado herramientas que garantizan que las decisiones relacionadas con las oportunidades laborales estén fundamentadas en las capacidades y el desempeño de las personas. En Drummond estos procesos se llevan a cabo de manera transparente, con respeto y objetividad.

¿Qué consejo les daría a las mujeres que hoy aspiran a ocupar cargos de alta dirección?

C.A.H.: Lo primero es actuar siempre con ética y coherencia. También es fundamental invertir en el aprendizaje permanente, mantenerse actualizadas en los temas propios de su profesión y conocer las tendencias que marcan su campo de trabajo. Y, por supuesto, aceptar retos, asumir desafíos y ser perseverantes hasta alcanzar los objetivos.

Cuando deja a un lado el cargo y las responsabilidades, ¿qué le gustaría contarnos de usted?

C.A.H.: Me siento profundamente vinculada a Valledupar, donde está mi familia y he construido mi vida desde que llegué a Drummond. Estoy casada y soy madre de dos hijas, quienes, de alguna manera, también han hecho parte de mi historia en la minería, porque me acompañaron desde el embarazo durante esta etapa de mi carrera. Hoy una de ellas ya está en la universidad y la otra está próxima a iniciar esa misma etapa, lo que representa para mí un gran motivo de orgullo. Soy administradora de empresas, pero más allá de mi profesión, me define mi vocación de servicio. Disfruto escuchar a las personas, acompañarlas y buscar la manera de aportar a su bienestar. Esa inclinación me llevó a desarrollar mi carrera en el área de Recursos Humanos y a especializarme en temas como gestión del talento, coaching y desarrollo organizacional. Me apasiona comprender el comportamiento humano y contribuir al crecimiento de los demás, porque creo que el verdadero liderazgo comienza por entender y valorar a las personas.

*Contenido elaborado con apoyo de Drummond