Crece participación de las mujeres en la industria minera en Colombia

En la industria minera, cada vez más mujeres asumen roles técnicos, operativos y de liderazgo, mientras la formación, el emprendimiento y la inversión social amplían oportunidades. Para Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, la equidad de género se ha convertido en un eje de la estrategia de sostenibilidad de la compañía y del desarrollo de las comunidades.

¿Por qué el liderazgo femenino es una prioridad para Aris Mining?

ALEJANDRO JIMÉNEZ: Creemos que la minería sostenible solo es posible cuando genera oportunidades para todos. El liderazgo femenino es una decisión que fortalece la operación, impulsa la innovación y contribuye al desarrollo de los territorios.

¿Cómo se refleja ese compromiso dentro de la compañía?

A.J.: Hoy, 586 mujeres hacen parte de Aris Mining en Colombia (15,84 por ciento de nuestra fuerza laboral). De ellas, 52 ocupan cargos de liderazgo y cada vez más mujeres ingresan a áreas como minería subterránea, maquinaria pesada, ventilación, gestión de riesgos y otros procesos técnicos. Esta estrategia se respalda en nuestra Política de Diversidad, el Comité DEI y la adhesión a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs).

¿Qué papel cumple la formación?

A.J.: Es el principal motor. Durante el primer semestre de 2026, 380 colaboradoras (64 por ciento del talento femenino) recibieron formación en liderazgo, gestión del cambio, inglés, herramientas digitales y especialidades mineras. También, rutas para culminar estudios y acceder a programas técnicos, universitarios y de posgrado.

¿La estrategia trasciende la operación minera?

A.J.: Sí. Buscamos fortalecer la autonomía económica y bienestar de las mujeres en Antioquia y Caldas. 12.136 estudiantes, padres de familias y docentes se han beneficiado con el programa de Bienestar Emocional y proyectamos llegar a 18.000 personas, complementándolo con iniciativas de liderazgo comunitario. Además, con Mujeres que Lideran el Cambio, buscamos impactar a 1.200 beneficiarias en los territorios.

¿Qué oportunidades hay para las mujeres en las comunidades?

A.J.: Impulsamos proyectos de emprendimiento y empleabilidad en caficultura, apicultura, cacao, confección y reciclaje. Con el Proyecto Tumbaga fortalecemos las capacidades de 58 joyeras; junto con Camacol, más de 100 mujeres fueron capacitadas en construcción, de las cuales varias participan en proyectos de Aris Mining en Marmato; y con Mujeres Cafeteras hemos sembrado más de 4.000 árboles.

¿Cómo vinculan a las mujeres con temas ambientales y educación?

A.J.: Hemos caracterizado 131 mujeres mineras de subsistencia, conocidas como Chatarreras en Segovia, para diversificar su actividad y fortalecer la gestión ambiental. El 90 por ciento del vivero de la compañía está liderado por mujeres dedicadas a la reforestación. En educación, más de 4.000 personas se han beneficiado con Becas Colibrí, 3.000 estudiantes se capacitaron en Pre-ICFES, 1.600 niños pertenecen a las Escuelas Deportivas Estrellas Azules y 46 instituciones educativas intervenidas benefician a más de 10.000 estudiantes.

¿Cuál es el objetivo a largo plazo?

A.J.: Queremos que más mujeres encuentren en la minería un espacio para crecer, liderar y transformar sus comunidades. Por eso, articulamos empleo, formación, emprendimiento, salud mental e inversión social, respaldados por estándares internacionales de diversidad e inclusión, como WEP’s, Sello Plata Equipares, TSM Colombia y Women in Mining Colombia, esta última, presidida por nuestra vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Giovanna Romero.

*Contenido elaborado con apoyo de Aris Mining