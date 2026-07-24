Especial Liderazgo Empresarial Femenino

Crece participación de las mujeres en la industria minera en Colombia

Según Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, además de posiciones de alta dirección, en la compañía fortalecen el liderazgo de sus colaboradores y el de las mujeres de las comunidades de influencia.

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Redacción Semana
24 de julio de 2026 a las 5:00 p. m.
Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining.
Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining. Foto: Aris Mining - API

En la industria minera, cada vez más mujeres asumen roles técnicos, operativos y de liderazgo, mientras la formación, el emprendimiento y la inversión social amplían oportunidades. Para Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, la equidad de género se ha convertido en un eje de la estrategia de sostenibilidad de la compañía y del desarrollo de las comunidades.

¿Por qué el liderazgo femenino es una prioridad para Aris Mining?

ALEJANDRO JIMÉNEZ: Creemos que la minería sostenible solo es posible cuando genera oportunidades para todos. El liderazgo femenino es una decisión que fortalece la operación, impulsa la innovación y contribuye al desarrollo de los territorios.

¿Cómo se refleja ese compromiso dentro de la compañía?

A.J.: Hoy, 586 mujeres hacen parte de Aris Mining en Colombia (15,84 por ciento de nuestra fuerza laboral). De ellas, 52 ocupan cargos de liderazgo y cada vez más mujeres ingresan a áreas como minería subterránea, maquinaria pesada, ventilación, gestión de riesgos y otros procesos técnicos. Esta estrategia se respalda en nuestra Política de Diversidad, el Comité DEI y la adhesión a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs).

¿Qué papel cumple la formación?

A.J.: Es el principal motor. Durante el primer semestre de 2026, 380 colaboradoras (64 por ciento del talento femenino) recibieron formación en liderazgo, gestión del cambio, inglés, herramientas digitales y especialidades mineras. También, rutas para culminar estudios y acceder a programas técnicos, universitarios y de posgrado.

¿La estrategia trasciende la operación minera?

A.J.: Sí. Buscamos fortalecer la autonomía económica y bienestar de las mujeres en Antioquia y Caldas. 12.136 estudiantes, padres de familias y docentes se han beneficiado con el programa de Bienestar Emocional y proyectamos llegar a 18.000 personas, complementándolo con iniciativas de liderazgo comunitario. Además, con Mujeres que Lideran el Cambio, buscamos impactar a 1.200 beneficiarias en los territorios.

¿Qué oportunidades hay para las mujeres en las comunidades?

A.J.: Impulsamos proyectos de emprendimiento y empleabilidad en caficultura, apicultura, cacao, confección y reciclaje. Con el Proyecto Tumbaga fortalecemos las capacidades de 58 joyeras; junto con Camacol, más de 100 mujeres fueron capacitadas en construcción, de las cuales varias participan en proyectos de Aris Mining en Marmato; y con Mujeres Cafeteras hemos sembrado más de 4.000 árboles.

¿Cómo vinculan a las mujeres con temas ambientales y educación?

A.J.: Hemos caracterizado 131 mujeres mineras de subsistencia, conocidas como Chatarreras en Segovia, para diversificar su actividad y fortalecer la gestión ambiental. El 90 por ciento del vivero de la compañía está liderado por mujeres dedicadas a la reforestación. En educación, más de 4.000 personas se han beneficiado con Becas Colibrí, 3.000 estudiantes se capacitaron en Pre-ICFES, 1.600 niños pertenecen a las Escuelas Deportivas Estrellas Azules y 46 instituciones educativas intervenidas benefician a más de 10.000 estudiantes.

¿Cuál es el objetivo a largo plazo?

A.J.: Queremos que más mujeres encuentren en la minería un espacio para crecer, liderar y transformar sus comunidades. Por eso, articulamos empleo, formación, emprendimiento, salud mental e inversión social, respaldados por estándares internacionales de diversidad e inclusión, como WEP’s, Sello Plata Equipares, TSM Colombia y Women in Mining Colombia, esta última, presidida por nuestra vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Giovanna Romero.

*Contenido elaborado con apoyo de Aris Mining