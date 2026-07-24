¿Sonrisas holísticas? El revolucionario procedimiento que cambia vidas

La doctora Patricia Uribe hoy se consolida como una líder empresarial y referente en innovación odontológica. Para ella, la tecnología acelera el proceso, pero el criterio clínico define el resultado. Cree que el futuro del diseño de sonrisa se aleja de las sonrisas artificiales, blancas y estandarizadas, donde los protagonistas nunca deben ser los dientes.

Usted es pionera en Colombia en el diseño de sonrisas holísticas. ¿En qué consiste ese concepto y por qué es diferente a los demás?

PATRICIA URIBE: La mayoría de los diseños de sonrisa se enfocan en dientes; yo me enfoco en el bienestar de la persona. El diseño de sonrisa holístico nace de entender que una sonrisa forma parte de una arquitectura mucho más compleja que incluye el rostro, la función, la expresión y la identidad.

Por eso analizo proporciones faciales, soporte labial, función oclusal y características emocionales, apoyada por tecnología digital y materiales cerámicos de extraordinaria naturalidad. La diferencia es que no busco solo una sonrisa bonita, sino una sonrisa que mejore el bienestar, la confianza y la calidad de vida, sin que parezca que fue intervenida. Cuando una sonrisa está bien diseñada no cambia a la persona, sino que potencia la mejor versión de ella.

¿Por qué decidió apostarle a este tipo de tratamientos?

P.U.: Porque entendí que mi odontología podía cambiar mucho más que una sonrisa. Durante años vi pacientes con tratamientos técnicamente impecables que seguían sintiéndose incómodos frente al espejo.

Fue entonces cuando comprendí que el verdadero éxito no estaba en crear dientes perfectos, sino en devolver bienestar, confianza y autenticidad. Mi inspiración ha sido siempre la imagen. No me interesa solo transformar dientes; me interesa devolverles a mis pacientes una versión más saludable, más armónica y más segura de sí mismos. Esa transformación emocional es, para mí, la mayor recompensa de mi profesión.

¿Qué cambios nota en los pacientes luego de conseguir una sonrisa holística?

P.U.: He aprendido que una sonrisa puede cambiar una vida entera en apenas 24 a 48 horas. Los cambios físicos son evidentes: una expresión más armónica, más saludable y muchas veces más joven.

Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre a nivel emocional. Veo pacientes que vuelven a sonreír espontáneamente, que hablan con más seguridad, que recuperan confianza y que vuelven a sentirse cómodos con su propia imagen; incluso su nutrición mejora.

Muchos llegan buscando mejorar su sonrisa y terminan recuperando su bienestar emocional. Es un diseño ideal para mayores de 35 años que buscan resultados estéticos naturales, armónicos y discretos.

Como empresaria y referente en innovación odontológica, ¿hacia dónde cree que va el diseño de sonrisa?

P.U.: En un entorno donde cada minuto es un activo estratégico, los procesos largos y las múltiples citas han dejado de ser aceptables; la odontología de alto nivel se mide por la precisión, la tecnología de punta y el criterio clínico que la respalda.

Durante años se confundió estética con perfección, cuando en realidad la belleza está en la naturalidad. La tecnología seguirá avanzando y será cada vez más precisa, pero el diferencial no estará en las máquinas, sino en el clínico que aplica sus conocimientos y el sentido estético de quien las utiliza.

Mi visión es una odontología cada vez más biológica, conservadora y natural.

*Contenido elaborado con apoyo de Patricia Uribe