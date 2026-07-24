¿Qué tanto ha crecido la participación femenina en el sector de la construcción? Estas iniciativas posicionaron a Conconcreto como referente nacional

La construcción ha sido tradicionalmente un sector con más hombres. ¿Cómo ha evolucionado el papel de las mujeres en esta industria?

SANDRA LILIANA CASAS: Vivimos un momento en el que la construcción enfrenta grandes desafíos: escasez de talento, transformación tecnológica, mayores exigencias en sostenibilidad y una nueva generación que espera culturas organizacionales diferentes. Frente a ese contexto, las mujeres aportan diversidad de pensamiento, liderazgo colaborativo, innovación y nuevas formas de gestionar equipos. Aunque la participación femenina en construcción en Colombia es cercana al 12 por ciento, el avance demuestra que sí es posible transformar la industria cuando existe una decisión consciente desde el liderazgo.

¿Cuáles han sido los desafíos para atraer, desarrollar y retener el talento femenino?

S.L.C.: El mayor desafío no ha sido atraer mujeres, ha sido demostrar que la construcción puede ofrecer un proyecto de vida. Las nuevas generaciones buscan aprendizaje continuo, líderes cercanos, bienestar, flexibilidad y un propósito con el cual identificarse. Y desde Gestión Humana entendimos que la inclusión no comienza en el proceso de selección sino desde la cultura organizacional. Eso significa revisar nuestros procesos de liderazgo, promoción, desarrollo, formación y sucesión para asegurar que el talento femenino crezca por mérito y tenga igualdad de oportunidades.

¿Qué programas ha implementado Conconcreto para abrir más oportunidades a las colaboradoras?

S.L.C.: A través de la Fundación Conconcreto lideramos programas como Más con Equidad, desarrollado junto con Camacol Antioquia y otras empresas del sector. En 2025, cerca de 100 mujeres participaron en este proceso de formación: el 35 por ciento ya se vinculó laboralmente a empresas constructoras y otro 40 por ciento continúa avanzando en su ruta de empleabilidad. Además, con iniciativas como Construyendo Equidad y nuestro trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y la Secretaría de las Mujeres de Medellín, promovemos entornos laborales inclusivos, seguros y equitativos. Ese compromiso fue reconocido este año con el Sello en Igualdad, categoría Plata, otorgado por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

¿Cómo construyen una cultura empresarial que garantice igualdad?

S.L.C.: Una cultura inclusiva no se construye con discursos sino cuando las decisiones importantes se toman considerando el talento y no los estereotipos, cuando las promociones responden al desempeño, los líderes desarrollan personas diferentes a ellos y una mujer puede expresar una opinión técnica en una obra con la misma credibilidad que cualquier otro profesional.

¿Qué mensaje les daría a las mujeres que aún ven la construcción como un sector lejano?

S.L.C.: Que no permitan que los estereotipos definan el tamaño de sus sueños, y no esperen a sentirse listas para dar el paso. Atrévanse a ocupar espacios, a levantar la mano, a hacer preguntas y a asumir retos. Muchas de las mujeres que lideramos organizaciones empezamos siendo la única mujer en una reunión o en un proyecto. Lo que marcó la diferencia no fue el contexto, sino la decisión de demostrar nuestro talento. Las organizaciones que saben aprovechar toda la diversidad del talento son las que construyen un futuro sostenible.

*Contenido elaborado con apoyo de Conconcreto