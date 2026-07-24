Laura López Quintero, la abogada detrás de la defensa de los derechos de los maestros en Colombia

Con una visión estratégica orientada al servicio, Laura Marcela López Quintero, vicepresidenta de López Quintero Abogados, ha contribuido a la consolidación de la firma a nivel nacional como un referente en la defensa de los derechos del magisterio colombiano.

Alcanzar esta posición ha sido el resultado del aprendizaje constante y un liderazgo construido desde el ejemplo.

¿Cuáles son los aprendizajes que han marcado su estilo de liderazgo?

LAURA MARCELA LÓPEZ QUINTERO: Mi trayectoria ha estado marcada por el aprendizaje constante y la convicción de que el liderazgo se construye desde el ejemplo. Llegar a la vicepresidencia de la firma significó asumir el reto de dirigir una organización que impacta la vida de miles de docentes, combinando la visión estratégica con una sensibilidad por las personas.

¿Qué la motiva a defender y acompañar al magisterio?

L.M.L.Q.: Crecí en un hogar donde siempre se defendieron los derechos de los docentes, la educación y el servicio. Mi padre, Olvert López Duque, docente y exvicepresidente de Fecode, y mi madre, María Cielo Quintero Serna, también docente, me enseñaron el valor de la vocación, la perseverancia y la lucha por la dignidad de quienes dedican su vida a formar generaciones.

Fui testigo de los desafíos que enfrentaron, de las dificultades para hacer valer sus derechos y de la convicción con la que defendieron la educación pública y el bienestar de sus colegas.

¿Qué decisiones han impulsado el crecimiento en la firma?

L.M.L.Q.: Una de ellas ha sido acercar los servicios jurídicos a todos los docentes del país, llegando, incluso, a municipios y zonas de difícil acceso. Para lograrlo hemos incorporado herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, que nos permiten ofrecer una atención más ágil, cercana y eficiente.

¿Qué desafíos ha enfrentado como mujer a lo largo de su carrera?

L.M.L.Q.: He enfrentado los mismos retos que muchas mujeres líderes: demostrar capacidades en escenarios donde tradicionalmente los espacios de decisión han estado ocupados por hombres y equilibrar múltiples responsabilidades sin perder de vista los objetivos.

Creo que el liderazgo femenino no busca competir, sino transformar la manera de dirigir.

¿El liderazgo femenino aporta una visión particular a la gestión?

L.M.L.Q.: Sí. Cada persona lidera desde su propia experiencia, pero muchas mujeres aportamos una visión basada en la escucha, la empatía, la construcción de consensos y la capacidad de gestionar el cambio.

Esa combinación entre sensibilidad y estrategia permite construir organizaciones más cercanas, innovadoras y sostenibles. Más del 90 por ciento de nuestro talento humano está conformado por mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, que se desempeñan en cargos directivos, gerenciales, administrativos y operativos. Su liderazgo, compromiso y capacidad de gestión han sido fundamentales para el crecimiento de la firma.

*Contenido elaborado con apoyo de López Quintero Abogados