Trabajo sí hay para abogados: vacantes activas en todo el país

Los profesionales del derecho cumplen un papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad, al garantizar el cumplimiento de las normas, la resolución de conflictos y la protección de los derechos. Su labor es clave tanto en el ámbito público como privado, lo que mantiene una demanda constante de este tipo de talento.

Este rol también se traduce en oportunidades laborales activas en el país, con vacantes disponibles en distintas regiones y para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Abogado laboral senior – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 3.486.000 a $ 4.000.000

Se requiere abogado laboral senior con enfoque en litigios laborales y gestión de riesgo legal para la estructura jurídica de una compañía del sector de seguridad privada en Cali.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar la estrategia de defensa y reclamación en materia laboral.

Representar judicial y administrativamente a la compañía en todos los procesos laborales.

Gestionar el portafolio de litigios laborales incluyendo seguimiento procesal y presentación de demandas y contestaciones.

Atender y resolver consultas y requerimientos de las áreas internas relacionadas con derecho laboral.

Liderar y participar activamente en audiencias y diligencias judiciales y administrativas.

Negociar y gestionar acuerdos conciliatorios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Realizar análisis jurídico y evaluación de riesgos en materia laboral para la toma de decisiones estratégicas.

Desarrollar e implementar programas de prevención de riesgos laborales y buenas prácticas.

Requerimientos:

Profesional en derecho con especialización en derecho laboral y/o seguridad social.

Experiencia demostrable como abogado laboral senior o en roles similares con un mínimo de 5 años de experiencia en litigios y derecho laborales.

Conocimiento experto en derecho procesal laboral seguridad social y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Manejo de plataformas judiciales en línea y herramientas de gestión de litigios laborales.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias de defensa y reclamación en materia laboral.

Experiencia en la representación judicial y administrativa de compañías.

¡Postúlese aquí!

Abogado de contratos civiles y comerciales – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Se requiere un abogado especialista en contratos civiles y comerciales para la revisión, redacción y negociación de acuerdos clave para la operación.

Responsabilidades:

Revisar redactar y negociar contratos civiles y comerciales incluyendo contratos de arrendamiento de obra de compraventa de suministro y de bodegaje.

Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente y las políticas internas en todos los acuerdos contractuales.

Elaborar y gestionar actas de liquidación y restitución de contratos.

Responder y gestionar derechos de petición presentados contra la organización.

Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y jurisprudenciales relevantes para el derecho civil y comercial.

Requerimientos:

Profesional en derecho con tarjeta profesional vigente.

Experiencia demostrable en la revisión redacción y negociación de contratos civiles y comerciales.

Sólidos conocimientos en derecho civil y derecho comercial.

Capacidad para gestionar derechos de petición y políticas corporativas.

Habilidad para la negociación de contratos y estructuración de documentos de terminación y liquidación.

¡Postúlese aquí!

Empleo a término indefinido en Bogotá: conozca aquí las vacantes activas

Abogado senior – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.000.000

Se busca un profesional con experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, contratación y gestión de proveedores, con manejo bilingüe de documentación legal.

Responsabilidades:

Estructurar revisar y negociar contratos comerciales.

Brindar soporte legal a procesos de compras y gestión de proveedores.

Asegurar el cumplimiento normativo en las relaciones comerciales.

Identificar y mitigar riesgos legales en operaciones comerciales.

Contribuir a la seguridad jurídica de las operaciones comerciales.

Optimizar la eficiencia en la contratación comercial.

Participar en proyectos corporativos y colaborar con otras áreas de la compañía.

Mantenerse actualizado sobre la normativa comercial y contractual vigente.

Gestionar la documentación legal en inglés y español.

Representar a la compañía en negociaciones comerciales en Medellín.

Requerimientos:

Profesional en derecho con especialización en derecho comercial contractual corporativo o afines.

Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial contratación y gestión de proveedores.

Dominio del idioma inglés a nivel avanzado o bilingüe (indispensable).

Conocimiento y experiencia en la negociación y redacción de contratos comerciales.

Experiencia en la gestión legal de relaciones con proveedores.

Conocimiento del derecho comercial colombiano y derecho corporativo.

Manejo de herramientas ofimáticas especialmente Microsoft Office.

Capacidad de análisis negociación y orientación al detalle.

Residencia en Medellín o disposición para trasladarse.

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Abogado de contratos – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol jurídico es clave para garantizar la seguridad contractual y la correcta gestión de la contratación de bienes y servicios del banco, con alto impacto en la continuidad del negocio y la mitigación de riesgos legales.

Responsabilidades:

Elaborar y revisar documentos contractuales órdenes de compra y convenios interadministrativos.

Evaluar la capacidad jurídica de proveedores y revisar amparos y pólizas de seguros.

Gestionar y tramitar la legalización de contratos y convenios asegurando el cumplimiento normativo.

Asegurar que los procesos de contratación se ajusten a la normatividad vigente en contratación privada

Participar en la mejora de manuales y aplicativos de contratación.

Apoyar en procesos de capacitación interna sobre normatividad contractual.

Mantenerse actualizado sobre la normatividad vigente en contratación privada.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Experiencia comprobada en la elaboración revisión y legalización de contratos y convenios incluyendo convenios interadministrativos.

Conocimiento y manejo experto de SECOP II.

Dominio del derecho contractual y la contratación privada

Familiaridad con manuales de contratación y normatividad bancaria.

Habilidades en ofimática jurídica y herramientas de productividad.

Capacidad para evaluar la capacidad jurídica de proveedores y revisar amparos y pólizas.

Experiencia en el sector bancario o financiero es altamente valorada.

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