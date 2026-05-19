Trabajo sí hay en Bogotá: más de 70.000 vacantes disponibles esta semana

Bogotá mantiene una dinámica activa en el mercado laboral, respaldada por indicadores que reflejan una mejora en la ocupación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 8,8 % para marzo de 2026, posicionándola entre las principales capitales con menor desocupación.

Este comportamiento se ve acompañado por una amplia oferta de empleo, con más de 70 mil ofertas de empleo disponibles en la ciudad, aumentando las oportunidades para quienes buscan vincularse al mercado laboral en la capital colombiana.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en gobierno de datos – Mibanco

Salario: A convenir

Este rol le reta a implementar y operar el modelo de gobierno de datos en los dominios y subdominios asignados, asegurando definiciones claras, roles formalizados, reglas de gobierno, linaje y trazabilidad de los datos, en articulación con las áreas de negocio, analítica y tecnología.

Responsabilidades:

Implementar el modelo de gobierno de datos en dominios y subdominios asignados.

Acompañar la designación y formalización de Data Owners y Data Stewards.

Documentar y mantener glosarios de negocio, definiciones de datos y reglas de gobierno.

Gestionar y actualizar el catálogo de datos, metadatos y linaje.

Coordinar y preparar comités operativos de gobierno de datos.

Identificar y gestionar riesgos asociados al uso, definición o trazabilidad de los datos.

Apoyar iniciativas analíticas y operativas desde la perspectiva de gobierno de datos.

Promover buenas prácticas y cultura de gobierno de datos en la organización.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

3 años de experiencia en procesos de gobierno de datos.

Conocimientos de Data Warehouse, Data Lake, documentación de datos, linaje, catálogo de datos.

Manejo de SQL a nivel intermedio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empleo a término indefinido en Bogotá: conozca aquí las vacantes activas

Nutricionista – Compensar

Salario: $ 4.461.500

Compensar busca profesionales con vocación de servicio, sensibilidad social y sólidos conocimientos en nutrición infantil, capaces de diseñar e implementar estrategias alimentarias que fomenten hábitos saludables desde las primeras etapas de vida.

Responsabilidades:

Ejecutar estrategias de intervención, promoción y prevención en nutrición.

Elaborar y validar propuestas nutricionales de los servicios de alimentos.

Realizar seguimiento técnico y operativo con acciones de mejora continua.

Contribuir el cumplimiento de BPM, HACCP y SISOMA en producción de alimentos.

Contribuir al bienestar integral de la población atendida.

Promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje organizacional.

Asegurar el cumplimiento de lineamientos normativos y del Sistema de Gestión Compensar

Requerimientos:

Profesional en nutrición y dietética.

Experiencia mínima de 3 años en planeación de menús y análisis nutricional.

Conocimiento de BPM, HACCP y normativas de seguridad alimentaria.

Competencias en planeación, coordinación, implementación y control de proyectos.

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Especialista en expansión – Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tiendas Ísimo busca un(a) expansionista proactivo(a), analítico(a) y con visión estratégica, apasionado(a) por identificar oportunidades, negociar espacios comerciales y hacer realidad la apertura de las tiendas.

Responsabilidades:

Programar y ejecutar trabajos de campo para la captación de inmuebles comerciales.

Contactar propietarios y negociar áreas y condiciones económicas.

Analizar zonas mediante estudios de mercado y viabilidad comercial.

Investigar el desarrollo del mercado y analizar información clave para la toma de decisiones.

Revisar especificaciones técnicas e interpretar planos de los locales.

Negociar valores de arrendamiento con propietarios.

Presentar y validar locales junto con el jefe de expansión.

Consolidar documentación legal para la elaboración de contratos.

Coordinar la recepción y entrega de locales según los procesos establecidos.

Requerimientos:

Formación tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales, ingeniería, arquitectura o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector inmobiliario, negociación de predios, locales o espacios comerciales.

Experiencia en estudios de mercado, análisis de zonas y evaluación comercial.

Habilidades sólidas en negociación, análisis de datos y generación de informes.

Conocimiento en interpretación de planos.

Disponibilidad para viajar.

Mentalidad estratégica y orientación a resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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