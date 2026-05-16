Finanzas
¿Cuántos retiros en cajero puede hacer en Nequi al mes? Ojo que no son ilimitados
Estos son los límites que debe tener en cuenta si maneja efectivo constantemente.
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16 de mayo de 2026 a las 9:13 p. m.
Nequi tiene un límite de retiros mensuales que muchos usuarios desconocen y que puede modificarse desde la aplicación. Foto: Getty Images
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