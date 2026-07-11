Octava etapa del Tour de Francia 2026. Sin complicaciones se llevó a cabo la francción entre Périgueux y Bergerac que dejó como ganador al belga, Tim Merlier.

Fue un recorrido completamente llano, lo que evitó que se dieran cambios significativos en la clasificación. Egan Bernal que se instaló desde hace unas jornadas en la casilla 11 se mantuvo allí.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Harold Tejada mejoró su posición, ahora es 20. Por su parte, Fernando Gaviria quien era llamado a destacarse en la llegada masiva a la velocidad, no pudo meterse entre los favoritos y quedó 13 en el día.

“No pudimos hacer el sprint que queríamos”, lamentó el velocista colombiano que hace parte del Cara Rural-Seguros RGA.

1. Tim Merlier (BEL/Soudal-Quick Step) - 3:52:50

2. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) - m.t.

3. Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

4. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

5. Pavel Bittner (CZE/Picnic-PostNL) - m.t.

6. Rick Pluimers (NED/Tudor Pro Cycling) - m.t.

7. Pascal Ackermann (GER/Jayco-AlUla) - m.t.

8. Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ United) - m.t.

9. Max Kanter (GER/XDS-Astana) - m.t.

10. Milan Fretin (BEL/Cofidis) - m.t.

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13. Fernando Gaviria (COL/ Cara Rural-Seguros RGA) - m.t.

Tour de Francia 2026 — Etapa 8

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

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