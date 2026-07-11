El gesto de la hija de James Rodríguez que llamó la atención tras la salida de Colombia del Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Aunque ya pasaron varios días desde la derrota ante Suiza en los octavos de final, las reacciones continúan apareciendo en redes sociales y una de las que más llamó la atención fue la de Salomé, hija de James Rodríguez.

Novia de James Rodríguez recordó los ‘outfits’ que ha lucido en el Mundial 2026 y desató reacciones

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo llegó a esta instancia con altas expectativas, pues en la fase de grupos consiguió victorias frente a Uzbekistán y República del Congo, además de un empate ante Portugal, selección liderada por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el sueño mundialista terminó antes de lo esperado.

Después de 120 minutos de juego, Colombia igualó con Suiza con un marcador 0-0 y perdió en la tanda de penales. Con este resultado la selección nacional quedó eliminada del torneo, generando debate sobre el rendimiento de varios jugadores.

Jugadores de la Selección Colombia en el suelo tras la eliminación en Vancouver. Foto: AP Photo/Abbie Parr

En medio de esa conversación, Salomé Rodríguez, quien estuvo bastante activa en su cuenta de TikTok a lo largo del torneo, compartió un video de la creadora de contenido Laura Fernanda, quien lanzó una fuerte crítica contra Richard Ríos, uno de los futbolistas que más expectativas había despertado durante el Mundial.

En el video, la influencer expresó sin filtros su inconformidad con el desempeño del mediocampista del Benfica durante la competencia.

“Con toda sinceridad, ese Richard Ríos, puro TikTok, porque no es que lo haya visto así súper en la cancha. Apague la radio, apague la tele, apague toda esa mier#@”, dijo la joven en el clip que posteriormente fue compartido por Salomé.

Aunque la hija de James Rodríguez no escribió ningún mensaje adicional ni comentó directamente las declaraciones, muchos interpretaron el hecho de que compartiera el video como una muestra de apoyo a la opinión de la creadora de contenido.

Salomé Rodríguez compartió video en el que se critica el rendimiento de Richard Ríos. Foto: Captura TikTok

Mientras algunos usuarios coincidieron con la crítica de Laura Fernanda y aseguraron que Richard Ríos no estuvo a la altura de las expectativas durante el Mundial, otros salieron en defensa del jugador y consideraron injusto responsabilizarlo por la eliminación de Colombia, recordando que el resultado fue consecuencia del rendimiento colectivo del equipo.

Hasta el momento, Richard Ríos no se ha pronunciado sobre los comentarios que circulan en redes sociales, ni Salomé Rodríguez ha aclarado si su publicación representaba su opinión personal o si simplemente compartió el contenido en medio de las tendencias del Mundial 2026.