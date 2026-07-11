Con la llegada de los cuartos de final del Mundial 2026, el enfrentamiento entre Noruega vs. Inglaterra, que se disputa este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia), ha despertado un interés masivo, sin embargo, esto también ha activado a los ciberdelincuentes, ya que muchos aficionados buscan ver el encuentro sin pagar suscripciones y recurren a la descarga de la APK de Fútbol Libre.

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Un anzuelo para robar la información personal

El mayor riesgo de instalar este tipo de software no oficial es la exposición al malware (programas maliciosos diseñados para infiltrarse o dañar tu dispositivo). Estos virus tienen la capacidad de extraer las claves bancarias, fotos y mensajes privados.

Según los expertos en seguridad de Malwarebytes, este tipo de sitios funcionan bajo una premisa engañosa: “Tus datos son el producto; el «flujo» es el cebo”.

Los ciberdelincuentes aprovechan el Noruega vs. Inglaterra para engañar a aficionados. Foto: Getty Images

Incluso si el video parece cargar, es probable que el dispositivo ya esté siendo atacado en segundo plano. Malwarebytes advierte con claridad que en estas plataformas, “en lugar de ver el partido, los visitantes acaban siendo víctimas de estafas, malware y descargas fraudulentas”.

Publicidad peligrosa y trampas financieras

Al intentar acceder al streaming, los usuarios pueden encontrar un laberinto de ventanas emergentes y clics forzados. No se trata de anuncios comunes; son redes maliciosas que pueden instalar software dañino con solo un toque en la pantalla. Además, aunque se promocionan como gratuitos, algunas versiones de estas aplicaciones piratas piden pagos para “mejorar la calidad” o quitar anuncios, utilizando métodos de pago sin ninguna garantía que facilitan el fraude con tarjetas de crédito.

La amenaza no se limita solo a los teléfonos. El virus puede viajar a través de la red Wi-Fi y terminar infectando otros dispositivos conectados en la casa, como computadoras o tablets de otros miembros de la familia.

Cómo disfrutar de los cuartos de final de forma segura

Para no poner en riesgo tu seguridad ni tu libertad, la recomendación es utilizar siempre las plataformas y canales que poseen los derechos oficiales de transmisión.

Expertos recomiendan desconfiar de las páginas que prometen todos los partidos gratis y en HD. Foto: Getty Images

Los expertos en Malwarebytes sugiere ser extremadamente precavido con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas: “Toma como una señal de alarma cualquier sitio que ofrezca «todos los partidos, gratis, en HD y sin necesidad de registrarse»”.

Los servicios legales, aunque tienen un costo, te aseguran una transmisión de alta calidad, soporte técnico y, sobre todo, la tranquilidad de que tus datos financieros y personales están a salvo de los estafadores.