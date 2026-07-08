¿Cuándo juega Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026? Estas son las URL ‘prohibidas’ para ver el partido

La selección de Noruega se enfrenta a Inglaterra este jueves, 9 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El encuentro comenzará a la 1:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá al primer semifinalista del torneo.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Ante la expectativa que genera el duelo, algunos aficionados buscan alternativas para seguir la transmisión sin pagar. Sin embargo, recurrir a plataformas no autorizadas puede poner en riesgo la seguridad de los dispositivos y la información personal de los usuarios.

Las plataformas que se deben evitar para seguir el torneo

Aunque el deseo de ver a Noruega en acción sea grande, existen ciertos portales que los expertos consideran ‘prohibidos’ por el alto riesgo que representan para los usuarios. Entre las URL más comunes que aparecen en las búsquedas, pero que deben evitarse, se encuentran: Pirlo TV, Fútbol Libre, Roja Directa y una de las más populares, Tarjeta Roja.

Acceder a transmisiones ilegales expone a virus y robo de información personal. Foto: Getty Images / Pirlo TV / Tarjeta Roja TV

Además, hay aplicaciones como Magis TV y Xuper TV, que son especialmente preocupantes porque requieren ser instaladas fuera de las tiendas oficiales, es decir, de sitios terceros, lo que les da mayor facilidad para poder acceder a información muy sensible de los dispositivos.

¿Qué sucede realmente cuando se entra a estos sitios?

El peligro de estas páginas no radica únicamente en que sean ilegales, sino también en la forma en que están diseñadas para engañar a los usuarios.

Entre los principales riesgos se encuentran la descarga de software malicioso (malware), capaz de robar contraseñas o tomar el control del dispositivo; el uso de botones de “play” falsos y ventanas emergentes que comprometen la privacidad; y aplicaciones que solicitan permisos innecesarios para acceder a fotos, contactos y archivos con el fin de recopilar información personal.

Señales de alerta para no caer en la estafa

Para disfrutar del Mundial de forma segura, es importante identificar las señales de alerta de los sitios fraudulentos.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente la dirección web o URL, ya que los estafadores suelen utilizar nombres similares a los originales con terminaciones poco habituales, como .net o .xyz.

“Los sitios oficiales rara vez utilizan TLD poco comunes (como «.info», «.biz» o «.top») para servicios críticos”, explica la agencia de ciberseguridad ESET.

Los expertos recomiendan verificar la URL y desconfiar de ofertas de transmisión gratuita. Foto: Getty Images

También aconsejan desconfiar de las promesas de transmisiones gratuitas en alta definición o de accesos exclusivos antes del inicio del partido. Además, recuerdan que ninguna plataforma legal solicita datos de tarjetas de crédito o contraseñas personales únicamente para permitir la reproducción de un video.

El uso de estas plataformas ilegales no solo puede comprometer la seguridad de los dispositivos, sino que en varios países los proveedores de internet ya bloquean este tipo de servicios, lo que incluso podría derivar en sanciones o restricciones de acceso. Por ello, la alternativa más segura sigue siendo utilizar los canales oficiales de transmisión.