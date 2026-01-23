¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Durante un tiempo, plataformas como Magis TV y Xuper TV se convirtieron en una solución tentadora para quienes querían acceder a series, películas y canales de televisión sin pagar suscripciones. Bastaba con descargar una aplicación y, en teoría, todo el contenido estaba al alcance. Sin embargo, esa facilidad ha comenzado a desmoronarse y cada vez más usuarios en Colombia optan por abandonarlas. Las razones van más allá de simples fallas técnicas y tienen que ver con legalidad, seguridad y una experiencia cada vez más inestable.

Un servicio gratuito que opera por fuera de la ley

El principal problema de estas plataformas es su origen. Magis TV y Xuper TV funcionan sin autorización de los dueños del contenido que transmiten. Las producciones audiovisuales —desde series hasta eventos en vivo— están protegidas por normas de propiedad intelectual, y su distribución requiere permisos formales.

Fallas constantes han llevado a que miles de personas dejen de usar estos servicios digitales. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

Estas aplicaciones no cuentan con convenios con grandes productoras ni con canales de televisión reconocidos. Aun así, ofrecen su programación como si fuera propia, lo que las ubica directamente en el terreno de la piratería. A esto se suma otro punto clave: no existe información clara sobre quiénes están detrás del servicio, ni condiciones de uso transparentes, lo que las mantiene completamente al margen de cualquier regulación.

Ante este panorama, en Colombia y otros países se han reforzado las acciones para frenar este tipo de plataformas, incluyendo bloqueos a páginas web, servidores y direcciones digitales desde donde operan.

Fallas constantes y una experiencia cada vez más limitada

Las consecuencias de esos bloqueos no tardan en sentirse. Muchos usuarios reportan que estas aplicaciones dejan de funcionar sin previo aviso o que requieren constantes actualizaciones para seguir operando, muchas veces sin éxito. Los cortes inesperados, la mala calidad de imagen y la desaparición repentina de contenidos se han vuelto parte del día a día.

La falta de estabilidad se ha convertido en una queja recurrente entre quienes las descargaron. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

Además, al no tratarse de servicios oficiales, no existe soporte técnico ni garantías para el usuario. Cuando algo falla, simplemente deja de funcionar. Esta combinación de inestabilidad, riesgos y falta de respaldo ha hecho que muchos usuarios comiencen a cuestionar si realmente vale la pena seguir usando este tipo de aplicaciones, incluso si prometen acceso “gratuito”.