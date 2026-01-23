Tecnología

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Aplicaciones que antes funcionaban sin problemas hoy generan frustración entre muchos usuarios en Colombia.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

23 de enero de 2026, 9:55 p. m.
El acceso a contenidos gratuitos ya no resulta tan confiable como antes para muchos hogares.
El acceso a contenidos gratuitos ya no resulta tan confiable como antes para muchos hogares. Foto: Getty Images / Magis TV

Durante un tiempo, plataformas como Magis TV y Xuper TV se convirtieron en una solución tentadora para quienes querían acceder a series, películas y canales de televisión sin pagar suscripciones. Bastaba con descargar una aplicación y, en teoría, todo el contenido estaba al alcance. Sin embargo, esa facilidad ha comenzado a desmoronarse y cada vez más usuarios en Colombia optan por abandonarlas. Las razones van más allá de simples fallas técnicas y tienen que ver con legalidad, seguridad y una experiencia cada vez más inestable.

Un servicio gratuito que opera por fuera de la ley

El principal problema de estas plataformas es su origen. Magis TV y Xuper TV funcionan sin autorización de los dueños del contenido que transmiten. Las producciones audiovisuales —desde series hasta eventos en vivo— están protegidas por normas de propiedad intelectual, y su distribución requiere permisos formales.

Especialistas advirtieron sobre los peligros de instalar APK externos y dieron una recomendación segura.
Fallas constantes han llevado a que miles de personas dejen de usar estos servicios digitales. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

Estas aplicaciones no cuentan con convenios con grandes productoras ni con canales de televisión reconocidos. Aun así, ofrecen su programación como si fuera propia, lo que las ubica directamente en el terreno de la piratería. A esto se suma otro punto clave: no existe información clara sobre quiénes están detrás del servicio, ni condiciones de uso transparentes, lo que las mantiene completamente al margen de cualquier regulación.

Ante este panorama, en Colombia y otros países se han reforzado las acciones para frenar este tipo de plataformas, incluyendo bloqueos a páginas web, servidores y direcciones digitales desde donde operan.

Tecnología

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Tecnología

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Tecnología

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Tecnología

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Tecnología

Tres señales claras de que alguien podría estar accediendo a la cámara de su PC o celular sin que lo sepa

Tecnología

Elon Musk sorprende con inesperado comentario sobre su deseo de que su muerte esté ligada a Marte: “Es un compromiso”

Tecnología

TikTok toma contundente decisión tras veto en Estados Unidos y hasta Trump reaccionó en redes sociales

Tecnología

Xuper TV, para ver películas y series gratis en español: peligros que contiene la aplicación para los Smart TV

Tecnología

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Tecnología

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

Xuper TV, para ver películas y series gratis en español: peligros que contiene la aplicación para los Smart TV

Fallas constantes y una experiencia cada vez más limitada

Las consecuencias de esos bloqueos no tardan en sentirse. Muchos usuarios reportan que estas aplicaciones dejan de funcionar sin previo aviso o que requieren constantes actualizaciones para seguir operando, muchas veces sin éxito. Los cortes inesperados, la mala calidad de imagen y la desaparición repentina de contenidos se han vuelto parte del día a día.

Las actualizaciones recientes de los Smart TV han eliminado a Magis TV de su lista de apps disponibles, marcando el fin de su presencia en estos equipos.
La falta de estabilidad se ha convertido en una queja recurrente entre quienes las descargaron. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

Además, al no tratarse de servicios oficiales, no existe soporte técnico ni garantías para el usuario. Cuando algo falla, simplemente deja de funcionar. Esta combinación de inestabilidad, riesgos y falta de respaldo ha hecho que muchos usuarios comiencen a cuestionar si realmente vale la pena seguir usando este tipo de aplicaciones, incluso si prometen acceso “gratuito”.

Más de Tecnología

Problemas técnicos han reducido el atractivo de estas plataformas en el país.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Grok, la IA de X, es acusada de violencia digital por profesora universitaria.

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Con reminiscencias de "La guerra de las galaxias": la televisión estatal china muestra una simulación por computadora del supuestamente proyectado portaaviones espacial "Luanniao", que superaría en tamaño a todos los portaaviones terrestres.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

El acceso no autorizado a cámaras de computadoras y dispositivos móviles crece junto al uso digital intensivo

Tres señales claras de que alguien podría estar accediendo a la cámara de su PC o celular sin que lo sepa

x

Elon Musk sorprende con inesperado comentario sobre su deseo de que su muerte esté ligada a Marte: “Es un compromiso”

TikTok sería bloqueado en Estados Unidos si ByteDance no vende la app.

TikTok toma contundente decisión tras veto en Estados Unidos y hasta Trump reaccionó en redes sociales

Existe una forma de contestar que obliga legalmente a las empresas a eliminar su número de sus listas.

Rechazar las llamadas spam es un error potencial: hay que contestarlas, pero no decir esta palabra

La “anticola” de 3I/ATLAS apunta a un posible enjambre de objetos.

3I/ATLAS: el objeto interestelar se alineará con la Tierra este jueves 22 de enero: ¿se podrá ver desde Colombia?

Noticias Destacadas