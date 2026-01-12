Tecnología

Xuper TV, para ver películas y series gratis en español: peligros que contiene la aplicación para los Smart TV

Para usarla, es necesario descargar archivos externos que no pasan filtros de seguridad.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

12 de enero de 2026, 11:35 a. m.
El acceso libre a contenidos ha llevado a muchos usuarios a instalar esta app en sus televisores. Foto: Getty Images / Xuper TV

La promesa de acceder a películas, series y canales de televisión sin pagar un peso resulta tentadora para muchos usuarios de televisores inteligentes.

En ese escenario ha ganado notoriedad Xuper TV, el descendiente de Magis TV, una plataforma que circula con fuerza en redes sociales por ofrecer contenido (incluyendo en español) de manera gratuita.

Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja se esconden riesgos que van más allá de una simple infracción y que pueden afectar tanto la seguridad del hogar como la privacidad de quienes la instalan.

Un servicio atractivo que opera fuera de la ley

Xuper TV se presenta como una alternativa para ver producciones audiovisuales y señales de televisión, incluso aquellas que normalmente requieren suscripción, el problema central es que este acceso no cuenta con autorización alguna. La aplicación no posee licencias para distribuir ese material ni acuerdos con estudios, productoras o canales de televisión.

La empresa de ciberseguridad hizo un llamado a optar por servicios legales de streaming para evitar el riesgo de malware y robo de información.
A diferencia del streaming legal, no opera como una empresa registrada. Foto: Getty Images / thexupertv

A diferencia de las plataformas reconocidas, este servicio no figura como empresa formal ni responde a normas básicas del sector audiovisual. No hay respaldo legal, condiciones claras de uso ni mecanismos de atención al consumidor.

El uso de este tipo de aplicaciones puede acarrear consecuencias legales, ya que se trata de consumo de contenido sin derechos, aunque muchas personas asumen que no habrá repercusiones, expertos en el tema advierten que el riesgo existe y que, en algunos países, las autoridades han comenzado a reforzar controles sobre este tipo de prácticas.

Ni Magis TV ni Xuper TV: expertos recomendaron una opción para poder ver series y películas en su Smart TV gratis y seguro

El costo oculto: seguridad y privacidad en juego

Más allá del aspecto legal, uno de los mayores peligros está en la forma en que se instala Xuper TV. Para poder usarla, los usuarios deben descargar archivos desde páginas externas, fuera de las tiendas oficiales. Estos sitios no cuentan con filtros de seguridad ni revisiones que garanticen que el software sea confiable.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad Kaspersky, muchas aplicaciones piratas utilizan archivos modificados para esquivar pagos o lanzar versiones no oficiales.

“Esto es ilegal y puede generar problemas en el futuro. Del mismo modo, muchos piratas informáticos usan los APK como una forma de obtener nuevas aplicaciones y lanzarlas al público antes de sus lanzamientos oficiales. Esto puede suponer riesgos operativos para el dispositivo si el código en el APK filtrado está incompleto”, señaló, la agencia.

Los archivos modificados suelen emplearse para evitar pagos o lanzar copias no oficiales.
Estos archivos no pasan por revisiones que garanticen su correcto funcionamiento. Foto: Getty Images

Entre los riesgos más comunes se encuentran la instalación de malware o programas espía que recopilan información personal, ralentizan el sistema o muestran publicidad invasiva. En el caso de los Smart TV y dispositivos de TV Box, el problema puede escalar: una aplicación de este tipo podría convertirse en un punto de entrada para vulnerar la red WiFi del hogar, afectando celulares, computadores y otros equipos conectados.

Además, al no existir controles ni actualizaciones oficiales, cualquier falla queda sin solución. Si la aplicación deja de funcionar, muestra contenido inapropiado o compromete el televisor, no hay a quién reclamar.

