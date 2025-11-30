Ni Magis TV ni Xuper TV: expertos recomendaron una opción para poder ver series y películas en su Smart TV gratis y seguro

El crecimiento de plataformas como Magis TV y Xuper TV ha tenido diferentes reportes sobre la ilegalidad en la reproducción de sus contenidos, fallos de seguridad, propagación de software malicioso y posibles fraudes que comprometen la información personal de quienes las instalan en sus celulares o Smart TV, sin embargo, expertos han señalado una opción que es gratuita y promete contenido seguro.

Plataformas ilegales que aumentan los riesgos

Una vez Magis TV ha dejado de operar, Xuper TV ha captado la atención de muchos usuarios que buscan acceder sin costo a canales, películas, series y eventos deportivos, sin embargo, su funcionamiento no dista del modelo que hizo popular a Magis TV, ya que ambos requieren la instalación de archivos APK obtenidos en sitios externos, sin controles ni verificación sobre su origen, lo que incrementa las probabilidades de instalar programas dañinos o permitir el acceso no autorizado a los dispositivos.

Aunque Xuper TV se promociona como su reemplazo, especialistas señalan que sigue ofreciendo contenido sin permisos y con riesgos digitales. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Aunque Xuper TV se promociona como una alternativa renovada y como la heredera de Magis TV (la cual fue bloqueada en distintos lugares por difundir contenido sin autorización) continúa operando de manera similar, ofreciendo material sin los permisos correspondientes y sin cumplir con las normas de derechos de autor.

Esto además de ser ilegal supone un peligro para la seguridad digital de los usuarios, ya que no existe garantía sobre lo que incluye la aplicación o sobre qué información puede recolectar.

Los especialistas en seguridad informática de ESET, recomiendan evitar descargas desde páginas externas e instalar únicamente aplicaciones verificadas en tiendas oficiales y revisar cuidadosamente los permisos que solicita cualquier plataforma antes de permitir su instalación.

La alternativa gratuita y legal que recomiendan los expertos

Ante la búsqueda de una opción que no implique riesgos, los expertos han señalado ha Pluto TV.

Esta plataforma se ha convertido en una de las alternativas más seguras para poder ver contenido audiovisual sin pagar una suscripción y sin exponerse a problemas legales o amenazas digitales.

Pluto TV ganó respaldo de expertos gracias a sus licencias oficiales y el soporte de Paramount Global. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Un punto importante de credibilidad es que Pluto TV opera con todas las licencias necesarias y pertenece a Paramount Global, lo que asegura que su catálogo, tanto de canales en vivo como de películas y series, cumple con los requisitos legales y estándares de protección de datos. Al tratarse de un servicio legítimo, no instala archivos desconocidos, no requiere permisos invasivos y no expone al usuario a malware.