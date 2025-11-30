Suscribirse

Tecnología

Ni Magis TV ni Xuper TV: expertos recomendaron una opción para poder ver series y películas en su Smart TV gratis y seguro

Ante el auge de servicios ilegales, profesionales del sector señalaron una herramienta confiable y sin costo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 6:53 p. m.
Especialistas advirtieron sobre los peligros de instalar APK externos y dieron una recomendación segura.
La preocupación por fallos de seguridad impulsó a expertos a resaltar una plataforma gratuita y verificada. | Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

El crecimiento de plataformas como Magis TV y Xuper TV ha tenido diferentes reportes sobre la ilegalidad en la reproducción de sus contenidos, fallos de seguridad, propagación de software malicioso y posibles fraudes que comprometen la información personal de quienes las instalan en sus celulares o Smart TV, sin embargo, expertos han señalado una opción que es gratuita y promete contenido seguro.

Plataformas ilegales que aumentan los riesgos

Una vez Magis TV ha dejado de operar, Xuper TV ha captado la atención de muchos usuarios que buscan acceder sin costo a canales, películas, series y eventos deportivos, sin embargo, su funcionamiento no dista del modelo que hizo popular a Magis TV, ya que ambos requieren la instalación de archivos APK obtenidos en sitios externos, sin controles ni verificación sobre su origen, lo que incrementa las probabilidades de instalar programas dañinos o permitir el acceso no autorizado a los dispositivos.

La popularidad de Xuper TV crece pese a las advertencias sobre su carácter ilegal.
Aunque Xuper TV se promociona como su reemplazo, especialistas señalan que sigue ofreciendo contenido sin permisos y con riesgos digitales. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Aunque Xuper TV se promociona como una alternativa renovada y como la heredera de Magis TV (la cual fue bloqueada en distintos lugares por difundir contenido sin autorización) continúa operando de manera similar, ofreciendo material sin los permisos correspondientes y sin cumplir con las normas de derechos de autor.

Esto además de ser ilegal supone un peligro para la seguridad digital de los usuarios, ya que no existe garantía sobre lo que incluye la aplicación o sobre qué información puede recolectar.

Los especialistas en seguridad informática de ESET, recomiendan evitar descargas desde páginas externas e instalar únicamente aplicaciones verificadas en tiendas oficiales y revisar cuidadosamente los permisos que solicita cualquier plataforma antes de permitir su instalación.

Contexto: ¿Hay riesgos al usar Xuper TV, la aplicación que busca reemplazar a Magis TV? Lo que tiene que saber

La alternativa gratuita y legal que recomiendan los expertos

Ante la búsqueda de una opción que no implique riesgos, los expertos han señalado ha Pluto TV.

Esta plataforma se ha convertido en una de las alternativas más seguras para poder ver contenido audiovisual sin pagar una suscripción y sin exponerse a problemas legales o amenazas digitales.

Al operar de forma legítima y sin archivos desconocidos, Pluto TV fue destacada como una alternativa segura.
Pluto TV ganó respaldo de expertos gracias a sus licencias oficiales y el soporte de Paramount Global. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Un punto importante de credibilidad es que Pluto TV opera con todas las licencias necesarias y pertenece a Paramount Global, lo que asegura que su catálogo, tanto de canales en vivo como de películas y series, cumple con los requisitos legales y estándares de protección de datos. Al tratarse de un servicio legítimo, no instala archivos desconocidos, no requiere permisos invasivos y no expone al usuario a malware.

La plataforma funciona bajo el modelo de streaming gratuito con publicidad y está disponible como aplicación para dispositivos móviles, televisores inteligentes y también mediante su sitio web.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela denuncia en la OPEP que Estados Unidos quiere “apoderarse” de sus reservas de crudo, las mayores del planeta

2. La reacción del defensa del St. Pauli que fue superado por Luis Díaz en el pase desde el suelo: “Es su gran fortaleza”

3. No es David Ospina, ni Marmolejo: un estudio reveló cuál es el mejor arquero de Colombia

4. Volcán Puracé: reportan caída de ceniza y recomiendan primeras evacuaciones

5. Alfredo Morelos se pronunció tras el cruce con Teófilo Gutiérrez y le dejó un mensaje a Junior y Nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SmartTvseriesPelículasstreaminggratis

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.