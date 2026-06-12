“Vine a X a confirmar”: los memes que dejó la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp

Mientras miles de usuarios reportaban problemas para enviar mensajes o cargar contenido, otros aprovecharon para inundar las redes con memes.

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La caída simultánea de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger volvió a demostrar que, cuando las plataformas de Meta presentan problemas, internet encuentra rápidamente una forma de reaccionar: los memes.

Durante varias horas de este viernes 12 de junio, usuarios de diferentes países reportaron inconvenientes para acceder a sus cuentas, enviar mensajes, actualizar publicaciones y visualizar contenido en las aplicaciones de la compañía de Mark Zuckerberg. Los reportes comenzaron a multiplicarse y rápidamente se convirtieron en tendencia mundial.

Sin embargo, más allá de la preocupación inicial por la interrupción del servicio, las redes sociales se llenaron de publicaciones humorísticas que retrataron una escena cada vez más común cuando ocurre una caída masiva: millones de personas corriendo a otras plataformas para comprobar que el problema no era únicamente suyo.

Uno de los memes más repetidos fue el de los usuarios que, antes de enterarse de la falla global, reiniciaron el celular, apagaron y encendieron el wifi o incluso llamaron a su proveedor de internet pensando que el problema estaba en casa.

Otros usuarios bromearon con la desesperación que genera no poder enviar mensajes o revisar Instagram, especialmente para quienes utilizan estas plataformas como herramienta de trabajo o comunicación permanente.

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La migración masiva hacia X

Como ha ocurrido en otras caídas históricas de Meta, miles de personas acudieron a X para confirmar si el problema era generalizado.

Por eso, una de las imágenes más compartidas mostraba una multitud llegando a la plataforma acompañada de mensajes como: “Todos entrando a X para ver si se cayó WhatsApp y Meta en general” o “Vine a confirmar que no era mi celular ni mi internet”.

La escena se convirtió nuevamente en uno de los fenómenos más comentados de la jornada y demostró cómo X suele convertirse en el lugar donde los usuarios verifican en tiempo real este tipo de incidentes tecnológicos.

Mark Zuckerberg tampoco se salvó

Los memes también tuvieron como protagonista al fundador de Meta. Varias publicaciones ironizaron sobre las constantes interrupciones que han registrado las plataformas de la compañía en los últimos años y recordaron algunas de las caídas más recordadas del ecosistema digital.

Otros usuarios aprovecharon para comparar la situación con un “break de la oficina”, especialmente para quienes dependen de WhatsApp Business, Instagram o Facebook para vender productos, atender clientes o promocionar sus negocios.

Aunque Meta informó que sus equipos trabajaban para solucionar el problema y los servicios comenzaron a recuperarse paulatinamente, la conversación en internet ya había tomado otro rumbo.

De hecho, para muchos usuarios la caída dejó de ser noticia cuando aparecieron los primeros memes. Lo que comenzó con mensajes de preocupación terminó convirtiéndose en una competencia por publicar la imagen más graciosa sobre el colapso de las plataformas.

Y una vez más quedó demostrado que, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp dejan de funcionar, los memes son los primeros en volver a conectarse.