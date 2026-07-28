¿Aumentaron los terremotos en el mundo? La ciencia responde tras los fuertes sismos en Venezuela, Japón y China

En las últimas semanas, la ocurrencia de varios terremotos de magnitudes considerables en diferentes regiones del mundo generó preocupación entre la población y aumentó las búsquedas sobre una posible relación entre estos eventos.

Estos movimientos telúricos que se han presentado en Venezuela, Filipinas, Japón y China han llevado a la siguiente pregunta: ¿el planeta está atravesando un periodo de mayor actividad sísmica o se trata únicamente de una coincidencia temporal?

Un hallazgo bajo la Tierra desconcierta a los científicos: confirmaron terremotos donde no deberían ocurrir

Sin embargo, los expertos señalan que la Tierra mantiene una actividad sísmica constante y que la concentración de varios terremotos en un periodo corto no significa necesariamente que exista un aumento global de la actividad del planeta.

De acuerdo con el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), Esteban Chaves, en diálogo con Teletica.com, los datos recopilados por el catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no muestran señales de un comportamiento inusual en la actividad sísmica del planeta.

Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

Según el experto, aunque la aparición de varios terremotos de magnitud elevada en un periodo corto puede generar alarma y la sensación de que “la Tierra está temblando más”, los registros científicos indican que la frecuencia de estos eventos permanece dentro de los rangos esperados. La ocurrencia de sismos en diferentes regiones no representa, por sí sola, una alteración del comportamiento global de las placas tectónicas.

Los datos del USGS respaldan esta conclusión. Entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026 se contabilizaron 906 terremotos de magnitud 5.0 o superior en todo el mundo, una cifra muy cercana al promedio histórico registrado durante el mismo periodo entre 2000 y 2025, cuando se contabilizaron 878 eventos.

El inesperado efecto que puede ocurrir después de un gran terremoto, incluso sin réplicas. Foto: Getty Images

Además, el análisis de los registros históricos también permite comparar la actividad sísmica actual con periodos en los que realmente se presentó una mayor cantidad de terremotos. De acuerdo con los datos mencionados por el especialista, años como 2011 registraron 1.648 sismos de magnitud 5.0 o superior, mientras que en 2010 se contabilizaron 1.217 eventos y en 2021 un total de 1.180, cifras superiores a las observadas durante el periodo actual.

La polémica imagen de la Nasa que hizo creer que la Tierra no es redonda: esta es la explicación científica

Ante esta comparación, el experto señaló que los datos no muestran un incremento anormal de la actividad sísmica global. La Tierra continúa liberando energía a través del movimiento de sus placas tectónicas dentro de los parámetros habituales, por lo que la sucesión reciente de terremotos de gran magnitud no representa una señal de que el planeta esté entrando en una etapa sísmica extraordinaria.