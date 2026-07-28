¿El pez remo anuncia terremotos? La ciencia explica el misterio detrás del “pez del fin del mundo”

El pez remo (Regalecus glesne) es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo y suele vivir en zonas profundas del océano, donde las condiciones ambientales son muy diferentes a las de la superficie. Debido a su hábitat, ubicado generalmente a cientos de metros de profundidad, los encuentros con esta especie son poco frecuentes.

Aparición del “pez del fin del mundo” sorprende a la ciencia: solo se ha visto antes de desastres naturales

Su presencia cerca de la superficie ha despertado durante años la curiosidad de la comunidad científica, debido a su apariencia, tamaño y comportamiento poco conocido. Aunque en algunas culturas se le atribuyen significados relacionados con fenómenos naturales, los expertos señalan que sus apariciones podrían responder a otros factores.

De hecho, la especie es llamada popularmente “pez del fin del mundo” debido a que algunos ejemplares han aparecido en las costas antes o después de eventos naturales de gran impacto. Uno de los casos más mencionados ocurrió en 2011, cuando se registró la presencia de estas especies en Japón antes del terremoto y tsunami que afectaron al país.

Ilustración del pez remo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de ser una de las criaturas marinas más llamativas por su aspecto, a lo largo de la historia, diferentes culturas han asociado su aparición con significados particulares. Por ejemplo, en la mitología griega, esta especie era considerada una figura relacionada con los dioses y un posible mensajero de acontecimientos importantes.

Su presencia también ha sido vinculada con relatos religiosos y referencias culturales. De acuerdo con un análisis de N+, el pez remo también ha sido relacionado con el relato bíblico del profeta Jonás, mencionado en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. En este pasaje se narra cómo un gran pez enviado por Dios habría tragado al profeta después de que este desobedeciera la misión que le había sido encomendada.

Expertos analizaron décadas de datos para comprobar si los animales anuncian los sismos. Foto: Getty Images

Según la historia bíblica, Jonás debía dirigirse a la ciudad de Nínive para advertir a sus habitantes sobre un juicio divino, pero decidió escapar y embarcarse rumbo a Tarsis. Durante el viaje, una fuerte tormenta puso en peligro la embarcación y los marineros, al buscar una explicación para el fenómeno, descubrieron que la desobediencia del profeta estaba relacionada con la situación que enfrentaban.

El relato cuenta que Jonás pidió ser arrojado al mar para detener la tormenta y, en ese momento, apareció un gran pez que lo tragó y lo llevó a las profundidades del océano. Allí permaneció durante tres días y tres noches, tiempo en el que oró y reflexionó sobre sus acciones. Finalmente, según la narración bíblica, el pez liberó al profeta en la costa, permitiéndole cumplir la misión que inicialmente había rechazado.

El “punto ideal” del océano: descifran el mecanismo invisible que frena el calentamiento global

Más allá de las interpretaciones mitológicas y religiosas, el pez remo continúa siendo una especie de gran interés para la ciencia. Su hábitat en las profundidades del océano, sus características físicas y sus apariciones poco frecuentes siguen siendo motivo de investigaciones para la comunidad científica.