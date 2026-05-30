Hallazgo científico: descubren una misteriosa criatura que sólo existe en un lugar específico de la Tierra

El Gran Lago Salado en Utah siempre ha sido conocido por sus condiciones extremas: una salinidad tan alta que muy pocos seres vivos pueden tolerarla. Hasta hace poco, se pensaba que solo las artemias (pequeños crustáceos) y las moscas de salmuera podían llamar hogar a estas aguas.

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Sin embargo, un equipo de científicos ha revelado la existencia de un nuevo y misterioso habitante que ha permanecido oculto a plena vista: un gusano microscópico que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.

El hallazgo en los “arrecifes” del lago

El descubrimiento fue liderado por investigadores de la Universidad de Utah, quienes encontraron a esta criatura viviendo dentro de los microbialitos, que son estructuras minerales similares a arrecifes formadas por comunidades de microbios en el fondo del lago.

Esta nueva especie ha sido bautizada como Diplolaimelloides woaabi. El nombre “woaabi” es un homenaje a la Nación Shoshone del Noroeste, en cuyas tierras ancestrales se encuentra el lago, y significa simplemente “gusano” en su lengua indígena. A pesar de medir menos de 1.5 milímetros, este pequeño animal está cambiando lo que sabemos sobre la resistencia de la vida.

La especie Diplolaimelloides woaabi fue hallada dentro de estructuras minerales ocultas en el fondo del Gran Lago Salado. Foto: Journal of Nematology; Laboratorio Werner, Universidad de Utah.

¿De dónde vino este misterioso residente?

La presencia de este gusano en el centro de Utah es un rompecabezas científico. Este tipo de organismos suelen encontrarse en costas marinas, y el Gran Lago Salado está a cientos de kilómetros del océano más cercano.

Los científicos manejan dos teorías principales para explicar su presencia:

Sobrevivientes de la prehistoria: Podrían ser descendientes de animales que quedaron atrapados allí hace unos 100 millones de años, cuando un mar antiguo dividía América del Norte. Si esto es cierto, estos gusanos habrían sobrevivido a cambios drásticos de salinidad y clima durante milenios. Viajeros aéreos: Otra posibilidad es que hayan llegado más recientemente, transportados en las plumas o el barro de las patas de aves migratorias que visitan el lago.

Un termómetro natural para el ecosistema

Más allá de la curiosidad biológica, el Diplolaimelloides woaabi cumple una función vital. Estos gusanos viven en las capas superiores de los tapetes de algas de los microbialitos, donde se alimentan de bacterias.

(Julie Jung). Este diminuto gusano actúa como una señal de alerta ante los cambios que afectan al ecosistema del lago. Foto: Brian Maffly, Universidad de Utah.

Debido a que son extremadamente sensibles a las variaciones en su entorno, los científicos los consideran bioindicadores. Esto significa que funcionan como “centinelas” o señales de alerta: al estudiar su salud y población, los expertos pueden entender mejor qué tan saludable es el ecosistema del lago frente a amenazas como la sequía y el aumento de la salinidad.

El enigma de su reproducción

Un detalle que ha desconcertado a los investigadores es su comportamiento reproductivo. En el lago, menos del 1 % de los ejemplares encontrados son machos.

Curiosamente, cuando los científicos intentan criarlos en un laboratorio, la proporción cambia y los machos llegan a representar la mitad de la población. Este fenómeno sugiere que todavía hay secretos sobre su vida en el entorno salvaje que la ciencia apenas está empezando a descifrar.