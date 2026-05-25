La ciencia advierte sobre fenómeno ‘único’ que se vivirá este 31 de mayo en Colombia: hora para no perdérselo

El cielo nocturno se prepara para despedir el mes con un evento que no ocurre todos los días. Aunque el nombre pueda prestarse a confusiones, este 31 de mayo, los colombianos podrán ser testigos de una coincidencia astronómica que mezcla el calendario con la posición de nuestro satélite natural en el espacio.

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¿Realmente se verá la Luna de color azul?

A pesar de que el término “Luna Azul” suena algo sacado de un cuento de fantasía, la realidad es más bien matemática. Se le llama así simplemente porque es la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes.

La primera luna llena de mayo fue el día 1. La segunda llega el 31. A eso se le llama Luna Azul. Foto: Getty Images

Dado que el ciclo de la Luna dura aproximadamente 29 días y medio, y el mes de mayo tiene 31, es posible que el satélite complete su fase de iluminación total dos veces: la primera fue el día 1 y la segunda será este domingo. Por lo tanto, mantendrá su color grisáceo habitual, pero con el honor de ser la encargada de cerrar el mes.

Coordenadas para Colombia: la hora del máximo brillo

Para quienes se encuentren en Colombia, el momento clave para observar este fenómeno ocurrirá durante la madrugada del domingo 31 de mayo. Según los datos de la Nasa, el punto de mayor iluminación se alcanzará exactamente a las 3:45 a.m.

Si bien ese es el instante de máximo esplendor, el satélite se verá prácticamente iluminado en su totalidad durante toda la noche del 30 y la madrugada del 31, siempre que el clima lo permita.

Un satélite “en miniatura”: el concepto de microluna

Este fenómeno tiene un ingrediente adicional que lo hace más curioso: será una microluna. Esto sucede cuando la Luna se encuentra en el punto de su órbita más alejado de la Tierra.

La Luna Azul de este domingo también será una microluna, la más lejana de la Tierra en su órbita. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Al estar a una distancia mayor de lo acostumbrado, desde la perspectiva del suelo podría dar la impresión de ser ligeramente más pequeña que en otras ocasiones.

“Una microluna es una Luna Llena o Luna Nueva que ocurre cerca del apogeo, el punto en el que la Luna está más lejos de la Tierra en su órbita”, explica el portal astronómico de StarWalk.

No obstante, los expertos aclaran que esta diferencia de tamaño es tan sutil que a simple vista será difícil notar que el satélite se ve más pequeño de lo normal.