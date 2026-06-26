Calendario astronómico de julio 2026: los fenómenos más llamativos que iluminarán el cielo durante este mes

Los fenómenos astronómicos se han convertido en uno de los espectáculos naturales que más interés despiertan entre millones de personas. Eventos como los eclipses, las lluvias de meteoros, las auroras polares o las lunas llenas suelen captar la atención de quienes disfrutan observar el cielo y conocer qué ocurrirá cada mes.

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Y es que el calendario astronómico siempre ofrece algo nuevo. Cada mes se registran lluvias de estrellas, conjunciones entre planetas, fases de la Luna y otros eventos que pueden observarse, en algunos casos, a simple vista y, en otros, con ayuda de binoculares o un telescopio. Aunque no todos tienen la misma relevancia o son visibles desde cualquier parte del mundo, siempre hay algún fenómeno que invita a mirar hacia el cielo.

De acuerdo con la NASA, 2026 ha sido un año con una intensa actividad astronómica, gracias a las numerosas oportunidades para observar lluvias de meteoros, planetas y la Luna durante la noche. Julio no será la excepción y traerá consigo varios eventos que podrán disfrutar tanto los aficionados como quienes simplemente sienten curiosidad por estos espectáculos.

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026. Foto: Getty Images

Según la información recopilada por Star Walk, durante el mes la Luna protagonizará varios encuentros con planetas y estrellas. Entre los más destacados están su cercanía con Neptuno, el 6 de julio; Saturno, el 7; las Pléyades, el 10; Urano, el 11; el Cúmulo del Pesebre, el 15; Régulo y Venus, el 17; Espiga, el 21, y Antares, el 24. Dependiendo del fenómeno, algunos podrán apreciarse a simple vista, mientras que otros requerirán el uso de binoculares o un telescopio.

Además, el 9 de julio Venus pasará muy cerca de la estrella Régulo, mientras que el 11 de julio la Luna, Marte y las Pléyades formarán una llamativa alineación que será visible poco antes del amanecer.

El séptimo mes del año estará marcado por acercamientos entre la Luna, planetas y estrellas. Foto: Getty Images

Otro de los momentos más esperados del mes será la Luna llena del Ciervo, prevista para el 29 de julio. Este plenilunio se verá especialmente bajo sobre el horizonte en el hemisferio norte y más alto en el hemisferio sur.

Para cerrar el mes, entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de julio alcanzarán su punto máximo las lluvias de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas. Aunque la presencia de una Luna casi llena dificultará la observación de las Delta Acuáridas, todavía será posible apreciar algunos meteoros y las brillantes bolas de fuego que caracterizan a las Alfa Capricornidas, poniendo fin a un mes cargado de eventos para los amantes de la astronomía.