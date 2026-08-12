🔴 EN VIVO | Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: ¿a qué hora será y cómo observar el “anillo de diamantes”?

Llegó el día en que millones de personas en todo el mundo podrán observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: el eclipse solar del 12 de agosto, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz de manera parcial o total, dependiendo de la ubicación desde la que se observe.

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: hora y lugares desde donde podrá verse este poderoso fenómeno astronómico

Ante este fenómeno, los expertos hacen un llamado a tomar las precauciones necesarias para proteger la visión. Observar el Sol directamente, sin la protección adecuada, puede causar daños oculares. Además, es importante conocer los lugares y horarios en los que será visible para aprovechar el evento de forma segura.

Diferencias entre un eclipse solar total y uno parcial

“Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y fascinante del Sol o de la Luna”, explica la NASA.

Existen diferentes tipos de eclipses solares, que se distinguen por la forma en que la Luna cubre al Sol:

Eclipse solar total: Ocurre cuando la Luna cubre por completo al Sol, lo que provoca que el cielo se oscurezca durante unos minutos. Desde la zona de totalidad también es posible observar la corona solar.

Ocurre cuando la Luna cubre por completo al Sol, lo que provoca que el cielo se oscurezca durante unos minutos. Desde la zona de totalidad también es posible observar la corona solar. Eclipse solar anular: Se produce cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y, por su posición, parece más pequeña. Por esta razón, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un anillo de luz.

Se produce cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y, por su posición, parece más pequeña. Por esta razón, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un anillo de luz. Eclipse solar parcial: Sucede cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra no es completamente precisa. Como resultado, solo una parte del Sol queda cubierta y adquiere una apariencia similar a la de una media luna.

Siga aquí en vivo el eclipse solar de este 12 de agosto