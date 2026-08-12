Tecnología

🔴 EN VIVO | Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: ¿a qué hora será y cómo observar el “anillo de diamantes”?

Los expertos hacen un llamado a seguir las recomendaciones y contar con los equipos adecuados, con el fin de evitar daños en la vista.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2026 a las 6:41 a. m.

Llegó el día en que millones de personas en todo el mundo podrán observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: el eclipse solar del 12 de agosto, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz de manera parcial o total, dependiendo de la ubicación desde la que se observe.

Faltan pocas horas para el eclipse solar total que oscurecerá el cielo.
Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: hora y lugares desde donde podrá verse este poderoso fenómeno astronómico

Ante este fenómeno, los expertos hacen un llamado a tomar las precauciones necesarias para proteger la visión. Observar el Sol directamente, sin la protección adecuada, puede causar daños oculares. Además, es importante conocer los lugares y horarios en los que será visible para aprovechar el evento de forma segura.

Diferencias entre un eclipse solar total y uno parcial

“Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y fascinante del Sol o de la Luna”, explica la NASA.

Existen diferentes tipos de eclipses solares, que se distinguen por la forma en que la Luna cubre al Sol:

  • Eclipse solar total: Ocurre cuando la Luna cubre por completo al Sol, lo que provoca que el cielo se oscurezca durante unos minutos. Desde la zona de totalidad también es posible observar la corona solar.
  • Eclipse solar anular: Se produce cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y, por su posición, parece más pequeña. Por esta razón, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un anillo de luz.
  • Eclipse solar parcial: Sucede cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra no es completamente precisa. Como resultado, solo una parte del Sol queda cubierta y adquiere una apariencia similar a la de una media luna.

Siga aquí en vivo el eclipse solar de este 12 de agosto

En Vivo

8:30 a. m.

“Llegará el anillo de diamantes”

Ver mas
8:00 a. m.

¿Desde qué hora se hará visible el eclipse?

Ver mas
7:30 a. m.

Cómo hacer las mejores fotos

Ver mas
7:00 a. m.

¿Qué gafas comprar para ver el fenómeno?

Ver mas
6:30 a. m.

¿Se verá en Colombia?

Ver mas
8:30 a. m.

“Llegará el anillo de diamantes”

El científico Pedro Duque explicó que, antes de la totalidad, la luz solar disminuirá hasta producir el llamado “anillo de diamantes”, un destello causado por los últimos rayos del Sol que atraviesan los relieves de la Luna.

8:00 a. m.

¿Desde qué hora se hará visible el eclipse?

La NASA ofrecerá una cobertura especial del eclipse este 12 de agosto, con transmisión en vivo desde distintos lugares por los que pasará el fenómeno y la participación de especialistas. La emisión comenzará a la 1:15 p. m., hora del este de Estados Unidos.

7:30 a. m.

Cómo hacer las mejores fotos

Durante un eclipse solar sí es posible tomar fotografías, pero es fundamental utilizar un filtro que cumpla con la norma ISO 12312-2, tanto en cámaras como en dispositivos compatibles, para proteger el equipo y evitar daños en el lente. Además, se recomienda reducir la exposición y desactivar el flash para obtener mejores resultados.

7:00 a. m.

¿Qué gafas comprar para ver el fenómeno?

Los expertos señalan que es necesario utilizar equipos especiales durante la fase parcial del eclipse. Por ello, se recomienda contar con gafas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

Además, nunca se debe observar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares, incluso con las gafas puestas, ya que estos equipos requieren filtros solares especiales instalados en la parte frontal.

Los más curiosos se protegieron con anteojos que se venden en las tiendas de astronomía (no hay que utilizar las gafas de eclipse ya usadas) o recurrir a los medios de observación de los astrónomos aficionados.
Gafas especiales para eclipses solares. Foto: AP
6:30 a. m.

¿Se verá en Colombia?

El eclipse solar de este 12 de agosto no será visible desde Colombia, debido a que el país se encuentra fuera de la trayectoria geográfica del fenómeno.

Quienes quieran seguir el evento podrán recurrir a las transmisiones en vivo que realizarán diferentes plataformas y entidades especializadas, entre ellas la página oficial de la NASA.

YouTube video rSvCuSQhC3w thumbnail
6:00 a. m.

Países por los que pasará el eclipse solar

El fenómeno podrá observarse desde diferentes regiones del mundo y en distintos horarios, de acuerdo con la ubicación de cada territorio.

En una zona del norte de Rusia, el eclipse alcanzará su fase de totalidad alrededor del mediodía. En Groenlandia e Islandia podrá observarse al final de la tarde, mientras que en España y el extremo noroccidental de Portugal será visible durante la noche, poco antes del atardecer.

La hora y el tipo de eclipse que podrá apreciarse dependerán de la ubicación de los observadores, por lo que quienes se encuentren dentro de las zonas de visibilidad deberán consultar los horarios locales y utilizar protección ocular adecuada.