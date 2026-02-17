🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: Siga de cerca el impresionante “anillo de fuego” este 17 de febrero, horarios y dónde verlo

El tan esperado 17 de febrero llegó con uno de los eclipses solares más importantes del año, un fenómeno que millones de personas esperan observar. Aunque no será visible en Colombia, podrá seguirse a través de transmisiones en vivo.

En esta ocasión, el eclipse se presenta en su fase anular, un efecto visual distinto al que ofrecen otros tipos de eclipses. Este fenómeno ocurre porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino elíptica. Esto significa que, en algunos momentos, la Luna se encuentra más cerca de nuestro planeta y, en otros, más lejos.

Cuando el eclipse coincide con el punto en el que la Luna está más alejada de la Tierra (apogeo), su tamaño aparente en el cielo es ligeramente menor que el del Sol.

Este martes 17 de febrero se podrá observar este importante fenómeno. Foto: Getty Images

En lugar de cubrirlo por completo, como sucede en un eclipse total, deja visible un anillo brillante alrededor de la silueta lunar. Por esta razón, también se le conoce como el “anillo de fuego”.

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico que sucederá este 17 de febrero

Siga minuto a minuto el espectacular “anillo de fuego” este 17 de febrero