Astronomía

🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: Siga de cerca el impresionante “anillo de fuego” este 17 de febrero, horarios y dónde verlo

Durante el momento máximo, se puede observar claramente el aro brillante rodeando la sombra de la Luna.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
17 de febrero de 2026, 9:28 a. m.

El tan esperado 17 de febrero llegó con uno de los eclipses solares más importantes del año, un fenómeno que millones de personas esperan observar. Aunque no será visible en Colombia, podrá seguirse a través de transmisiones en vivo.

En esta ocasión, el eclipse se presenta en su fase anular, un efecto visual distinto al que ofrecen otros tipos de eclipses. Este fenómeno ocurre porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino elíptica. Esto significa que, en algunos momentos, la Luna se encuentra más cerca de nuestro planeta y, en otros, más lejos.

Cuando el eclipse coincide con el punto en el que la Luna está más alejada de la Tierra (apogeo), su tamaño aparente en el cielo es ligeramente menor que el del Sol.

El domingo 21 de septiembre se podrá observar este importante fenómeno.
Este martes 17 de febrero se podrá observar este importante fenómeno. Foto: Getty Images

En lugar de cubrirlo por completo, como sucede en un eclipse total, deja visible un anillo brillante alrededor de la silueta lunar. Por esta razón, también se le conoce como el “anillo de fuego”.

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico que sucederá este 17 de febrero

Siga minuto a minuto el espectacular “anillo de fuego” este 17 de febrero

YouTube video nG-XxFY8N_Y thumbnail

Lo que tienes que saber

Tecnología

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

Mundo

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Tecnología

Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Tecnología

Si nota este mensaje mientras retira dinero en el cajero automático, presione este botón de inmediato para evitar ser estafado

Tecnología

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Tecnología

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Tecnología

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

Tecnología

Eclipse solar parcial del año: así se vivió el eclipse solar que deslumbró al mundo

Tecnología

El dispositivo casero que puede crear para ver el eclipse de sol del 14 de octubre sin exponer los ojos

En Vivo

9:30 a.m.

Qué debe tener en cuenta para ver el eclipse solar

Ver mas
9:00 a.m.

¿A qué hora se podrá observar?

Ver mas
8:00 a.m.

Lugares y países donde será visible el fenómeno

Ver mas
9:30 a.m.

Qué debe tener en cuenta para ver el eclipse solar

Nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante un eclipse parcial, ya que puede causar daños graves e irreversibles en la vista.

Para observar el fenómeno de manera segura, es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o instrumentos ópticos que cuenten con filtros solares adecuados. Otra alternativa segura es proyectar la imagen del Sol sobre una superficie, evitando en todo momento la observación directa.

9:00 a.m.

¿A qué hora se podrá observar?

El evento se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27, según la hora universal (UT). Su punto máximo se registrará cerca del mediodía (UT) y tendrá una duración aproximada de dos minutos.

8:00 a.m.

Lugares y países donde será visible el fenómeno

Según el portal especializado theskylive.com, el eclipse solar anular podrá observarse en su fase completa únicamente desde la Antártida.

En Sudamérica, el fenómeno será visible de forma parcial al amanecer, especialmente en Argentina y Chile.

Posteriormente, también podrá apreciarse de manera parcial en varios países del sur y este de África, como Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue. Asimismo, será visible en territorios como Reunión, Mauricio, Sudáfrica, Esuatini, Mayotte, Malaui y Zambia.