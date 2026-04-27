El error al limpiar la pantalla del televisor que puede hacerle perder hasta un 20 % de brillo

Con el paso del tiempo y el uso constante, es normal que las pantallas de los dispositivos electrónicos acumulen polvo, manchas y suciedad, lo que puede afectar la experiencia de visualización. Por eso, es fundamental limpiarlas correctamente para evitar daños.

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Aunque suele ser un hábito que se pasa por alto, no debe tomarse a la ligera. Cuanto más tiempo permanezca sucia la pantalla, mayor puede ser el impacto negativo, especialmente en su vida útil. Y si bien limpiarla puede parecer una tarea sencilla, hacerlo sin cuidado puede terminar deteriorando su superficie.

Es importante tener en cuenta que las pantallas actuales —como las LED, OLED o QLED— no están hechas de vidrio grueso como los antiguos televisores. En su lugar, incorporan capas delgadas de materiales sensibles que pueden rayarse con facilidad o dañarse si se utilizan productos inadecuados.

Uno de los errores más comunes ocurre cuando aparece una mancha o suciedad visible: muchas personas recurren de inmediato a paños ásperos, papel de cocina o incluso prendas de vestir. Sin embargo, estos materiales pueden generar microarañazos que, con el tiempo, afectan la calidad de la imagen.

La limpieza de las pantallas de los televisores es una tarea cotidiana que, si se realiza de forma incorrecta, puede terminar dañando seriamente el dispositivo. Foto: Getty Images

Otro aspecto clave es el uso de líquidos. Es frecuente emplear limpiadores domésticos como alcohol, amoníaco o productos multiusos, sin saber que pueden deteriorar el recubrimiento especial de la pantalla. Este recubrimiento es esencial, ya que reduce los reflejos y mejora la visualización; al dañarse, la pantalla puede verse opaca o presentar manchas permanentes.

En ese sentido, como señalan desde Computer Hoy, una limpieza inadecuada puede provocar una pérdida de brillo de hasta un 20%. Aunque no se trata de una cifra exacta, ilustra el deterioro que puede generar una limpieza agresiva. Al desgastarse el recubrimiento antirreflejo, la pantalla refleja más luz, pierde contraste y obliga a aumentar el brillo, lo que acelera el desgaste del panel. En consecuencia, estos malos hábitos terminan reduciendo la vida útil del dispositivo.

Adoptar buenas prácticas no solo mantiene la pantalla en buen estado, sino que también prolonga su vida útil. Foto: Getty Images

Por ello, los fabricantes recomiendan tratar la pantalla del equipo como una superficie delicada, no como un vidrio común. Lo primero es apagarlo, desconectarlo y dejar que se enfríe, lo que permite ver mejor la suciedad y evita daños por el calor.

La limpieza debe comenzar con un paño de microfibra en seco, que generalmente es suficiente para retirar polvo y huellas. Si persisten las manchas, se puede humedecer ligeramente el paño con agua —preferiblemente destilada— y limpiar con suavidad, sin ejercer presión excesiva ni repetir el proceso de forma insistente.