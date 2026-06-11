Multas millonarias para los asistentes de la Copa del Mundo 2026: cárcel y sanciones récord por un dispositivo

Los drones serán uno de los principales focos de seguridad durante la Copa del Mundo 2026. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una política de tolerancia cero para cualquier dispositivo que sobrevuele o se acerque a los estadios donde se disputarán los 78 partidos del torneo.

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Quienes incumplan las restricciones podrían enfrentar multas de hasta 100.000 dólares, la confiscación del equipo e incluso cargos penales.

“La guerra en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas real para la tecnología de drones, y si hay una amenaza que me quita el sueño, es la de los drones”, dijo Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York.

Multas récord y posibles sanciones penales

La Administración Federal de Aviación (FAA) restringirá el espacio aéreo alrededor de los estadios y zonas de aficionados durante los encuentros del Mundial.

Las autoridades advirtieron que cualquier persona que opere un dron dentro de las áreas prohibidas podrá recibir multas de hasta 100.000 dólares, perder el dispositivo y enfrentar investigaciones criminales.

El FBI reforzará los controles

Durante los últimos años, el FBI ha invertido en tecnología para detectar drones y localizar rápidamente a sus operadores. Además, capacitó a cuerpos policiales de las ciudades anfitrionas para responder ante posibles incidentes.

El FBI advirtió que rastreará de inmediato a los operadores de drones que violen las restricciones durante el Mundial. Foto: AP Photo/Marco Ugarte

“Cuando ese dron entra en la zona de restricción temporal de vuelo (TFR, por sus siglas en inglés), lo tratamos como si fuera algo que pudiera dañar a las personas, y localizamos de forma enérgica a su operador y llevamos a cabo la investigación lógica para determinar la naturaleza de la situación, así como para exigirle responsabilidades a esa persona”, dijo Kowalksi en una entrevista con Associated Press.

La preocupación crece por el avance tecnológico

El gobierno estadounidense ha destinado 250 millones de dólares para fortalecer los sistemas de protección en el Mundial y otros grandes eventos previstos para este año.

“Mi mayor preocupación, sinceramente, son los drones”, dijo Mullin. “No diría que representan una vulnerabilidad, pero sí lo son; es una de las áreas con las que lidiamos a diario”.

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El riesgo de ataques con drones

Expertos en seguridad advierten que los drones pueden representar una amenaza importante cuando son utilizados con fines maliciosos, especialmente por su capacidad para operar a distancia o en grupo.

“Tenemos que asumir que hay alguien en Irán que se pasa el día pensando en cómo atacar a Estados Unidos en nuestro propio territorio”, dijo Reisfield.

La tecnología antidrones será clave para proteger los escenarios del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Pese a ello, especialistas consideran que las medidas implementadas para el Mundial permitirán reducir significativamente los riesgos durante el torneo.

“La amenaza es real, sin duda. Pero creo que se está haciendo mucho para prepararse y para informar al respecto”, dijo Sloane. “Y luego solo tenemos que decirles a todos los que solo intentan tomar fotos bonitas: ‘Oigan, este no es el momento. Mantengan sus drones guardados’”.

*Con información de AP.