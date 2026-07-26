WhatsApp cambiará para siempre la verificación en dos pasos: así será el nuevo sistema de seguridad

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo. Millones de personas la emplean a diario para comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo, además de compartir documentos, fotografías e información personal.

Alerta para usuarios de WhatsApp Web: detectan falla en reconocida herramienta que permitía robar chats con un solo clic

Debido a la gran cantidad de datos que almacena, la plataforma ha fortalecido sus mecanismos de seguridad durante los últimos años para hacer frente al aumento de los fraudes y los intentos de robo de cuentas.

Gracias a esta evolución, la protección ya no depende únicamente del número de teléfono, sino que incorpora varias capas de seguridad diseñadas para impedir el acceso de ciberdelincuentes y mantener la privacidad de las conversaciones.

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de la verificación en dos pasos, una función opcional que añade una barrera adicional de protección. Al activarla, el usuario crea un PIN de seis dígitos que se solicita cada vez que alguien intenta registrar su número de teléfono en otro dispositivo, lo que dificulta que terceros puedan apropiarse de la cuenta.

Esta función permite crear un PIN de seis dígitos que se solicita al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, este sistema presenta algunas limitaciones desde el punto de vista de la seguridad, ya que el código está compuesto únicamente por seis números, una combinación que ofrece menos posibilidades frente a una contraseña más compleja.

Por esta razón, la empresa trabaja en una nueva mejora que reemplazará el PIN por una contraseña. Según detectó el portal especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.29.4 para Android, la futura herramienta permitirá crear claves con más de seis caracteres y combinar letras, números e incluso otros elementos, lo que incrementará el nivel de protección frente a posibles ataques.

El crecimiento de los fraudes y el robo de cuentas ha llevado a la plataforma a fortalecer sus sistemas de seguridad. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images y Meta

Aunque esta función todavía no está disponible para todos los usuarios, refleja el interés de la compañía por reforzar la seguridad de las cuentas y adaptarse a las nuevas modalidades de fraude que utilizan los ciberdelincuentes.

Más allá de estas novedades, los expertos recomiendan mantener la aplicación siempre actualizada, no compartir los códigos de verificación, desconfiar de mensajes sospechosos y activar todas las funciones de seguridad disponibles.