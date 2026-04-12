WhatsApp le deja ocultar sus chats más comprometedores: la práctica función que debe activar para que nadie más los vea

WhatsApp se ha consolidado, con el paso de los años, como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. Su éxito radica en una interfaz sencilla, dinámica y completa, que responde a las necesidades actuales de interacción social. Aunque en un principio su uso estaba orientado principalmente a fines personales, hoy en día también tiene un papel relevante en el ámbito laboral.

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La plataforma ofrece un amplio catálogo de funciones que facilitan la comunicación. No se limita al envío de mensajes escritos, sino que también permite compartir notas de voz y de video, así como archivos multimedia, entre ellos fotos, videos y documentos.

En este contexto, la seguridad se ha convertido en un aspecto fundamental, especialmente ante la presencia de ciberdelincuentes que buscan acceder a datos sensibles de los usuarios. La información almacenada en estas conversaciones, en caso de caer en manos equivocadas, podría representar riesgos importantes, incluso en ámbitos como el financiero.

Asimismo, existe un interés creciente por mantener ciertas conversaciones en privado, lejos de miradas indiscretas. Por ello, la aplicación ha incorporado herramientas que refuerzan la protección de los chats, entre ellas una función que permite ocultarlos de la lista principal.

WhatsApp cuenta con varias funciones de seguridad que le facilita la vida a los usuarios. Foto: Getty Images

Así funcionan los chats restringidos de WhatsApp

La aplicación permite activar o desactivar la función de restricción en cualquier chat, ya sea individual, grupal o incluso silenciado, como una medida adicional de privacidad. Para utilizar esta opción, es necesario contar con un método de autenticación del dispositivo, como código de acceso, huella dactilar o reconocimiento facial. En caso de no tenerlo configurado, el sistema solicitará hacerlo antes de restringir un chat.

El proceso es sencillo: basta con mantener presionado el chat que se desea restringir o liberar, seleccionar el ícono de “más opciones” y elegir “Restringir chat” o “Dejar de restringir chat”, según corresponda.

Los chats restringidos se almacenan en una carpeta especial y permanecen ocultos de la lista principal. Para acceder a ellos, es necesario autenticarse mediante el método de seguridad configurado. Además, las notificaciones asociadas a estos chats no muestran contenido ni el nombre del contacto, limitándose a indicar la llegada de un nuevo mensaje. El nombre de esta función puede variar según el idioma de la aplicación.

La función está habilitada tanto para chats grupales como individuales. Foto: 123rf

Es importante tener en cuenta algunas condiciones. En dispositivos Android, es posible guardar archivos multimedia provenientes de chats restringidos; sin embargo, no se puede activar la visibilidad automática de estos archivos en la galería. Asimismo, las llamadas de contactos cuyos chats estén restringidos continuarán entrando con normalidad.

Por otro lado, si se realiza una copia de seguridad de WhatsApp y posteriormente se restaura la información en un nuevo dispositivo, los chats restringidos conservarán esta configuración. Para acceder a ellos, será indispensable contar con la autenticación del dispositivo habilitada.