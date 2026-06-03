El truco de WhatsApp para abrir la cuenta de otra persona en el celular de forma sencilla y sin descargar otras aplicaciones

WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más populares del planeta, con miles de millones de usuarios que la utilizan a diario para comunicarse de manera rápida y sencilla. Su constante crecimiento ha llevado a la aplicación a incorporar nuevas herramientas y mejoras con frecuencia, con el objetivo de optimizar la experiencia de uso y adaptarse a las necesidades de sus usuarios.

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Sin embargo, más allá de las novedades anunciadas oficialmente, la plataforma también cuenta con herramientas y trucos menos conocidos que suelen pasar desapercibidos para muchos usuarios, pero que pueden resultar muy prácticos para aprovechar mejor sus funciones cotidianas.

Entre las funciones disponibles en algunos dispositivos Android se encuentra la posibilidad de duplicar aplicaciones, una característica que permite ejecutar una segunda cuenta de WhatsApp en el mismo teléfono. Gracias a esta herramienta, también es posible vincular otra cuenta en el dispositivo, siempre que el titular de esa cuenta otorgue su consentimiento y participe en el proceso de configuración.

Es importante saber que la otra persona debe dar la autorización para incluir esa cuenta. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, el uso de esta función debe realizarse respetando la privacidad de terceros, ya que acceder a una cuenta sin autorización podría acarrear consecuencias legales relacionadas con la vulneración de datos personales y comunicaciones privadas de la persona.

Pasos para hacerlo

Ingresar a los ‘Ajustes’ de su celular.

Abrir ‘Aplicaciones’.

Ir a ‘Aplicaciones clonadas’ o ‘Aplicaciones duales’.

Seleccionar la aplicación de WhatsApp.

Reiniciar el celular.

Cualquier acceso a una cuenta ajena debe realizarse con el consentimiento correspondiente. Foto: 123RF

Una vez prenda, se debe ingresar al segundo WhatsApp.

Pulsar en ‘Condiciones de uso’, donde se pide el número de teléfono de la persona que va a vincular la nueva cuenta.

Ir a los tres puntos de la esquina superior y seleccionar ‘Vincular un nuevo dispositivo’.

Se abrirá un código QR. La otra persona debe escanear ese código QR con la opción de ‘Vincular dispositivo en WhatsApp’.

A partir de ese momento se podrán ver todas las conversaciones de la otra persona.

De acuerdo con los expertos, cualquier acceso a una cuenta ajena debe realizarse con el consentimiento correspondiente, ya que infringir la privacidad de otra persona puede acarrear consecuencias judiciales.