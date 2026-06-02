¿La batería de su celular dura poco? Este botón que muchos dejan activado podría estar agotándola más rápido

¿Sabía que la duración de la batería de su celular muchas veces está relacionada con algunas funciones y configuraciones que aumentan el consumo de energía sin que usted lo note? Aunque con el paso del tiempo los dispositivos pierden autonomía debido al desgaste natural de la batería, ciertos ajustes pueden acelerar este proceso y hacer que la carga se agote más rápido de lo esperado.

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Una de las funciones que puede pasar desapercibida y generar un mayor consumo de energía es el Bluetooth, tecnología que permite conectar el celular con audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes y otros dispositivos electrónicos. Aunque resulta muy útil, mantenerla activada de forma permanente podría incrementar el gasto energético del equipo y contribuir a que la batería se agote más rápido.

Con el objetivo de conocer el impacto real del Bluetooth en la autonomía de los celulares inteligentes, la empresa Minew realizó una prueba en cinco dispositivos diferentes. El análisis evaluó el comportamiento de la batería durante 26 horas bajo distintos escenarios de uso, incluyendo condiciones cotidianas y otras de mayor exigencia.

Algunos hábitos diarios pueden hacer que la batería del celular dure mucho menos de lo esperado. Foto: Getty Images

Los resultados mostraron que mantener el Bluetooth activado genera un incremento moderado en el consumo energético. Durante el experimento, los equipos registraron un gasto de batería ligeramente superior cuando esta función permaneció encendida en comparación con aquellos que la tenían desactivada.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, el impacto del Bluetooth sobre la batería suele ser reducido y representa solo una pequeña fracción del consumo total del dispositivo. Por ello, apagar esta herramienta cuando no se utiliza podría aportar algunos minutos extra de autonomía, aunque la diferencia no suele ser significativa para muchos.

El Bluetooth del celular también podría volverse en un punto de entrada para los ciberdelincuentes. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Además, la compañía analizó el comportamiento de la batería al conectar accesorios inalámbricos, como audífonos. En este caso, el consumo adicional fue mínimo, lo que sugiere que el uso habitual de dispositivos vinculados mediante Bluetooth tiene un efecto limitado sobre la duración general de la carga.

Es importante tener en cuenta que el consumo de batería puede variar de un dispositivo a otro, ya que cada fabricante incorpora tecnologías y optimizaciones distintas. Sin embargo, el Bluetooth no solo influye en la autonomía del celular, sino que también podría representar riesgos relacionados con la seguridad de la información.

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Frente a esto, técnicas de ataque como el Bluejacking, el Bluesnarfing y el Bluebugging han dejado en evidencia que las conexiones Bluetooth pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para acceder a dispositivos o información. Por esta razón, los expertos aconsejan mantener esta función desactivada cuando no sea necesaria, rechazar conexiones de equipos desconocidos y revisar periódicamente las medidas de seguridad.