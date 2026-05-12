¿Dura poco su batería? 5 errores comunes que están dañando su celular sin que se dé cuenta

Es una situación común: salir de la casa con carga completa y antes de lo esperado, tener que buscar un enchufe. Aunque se suele culpar a la calidad del celular, la realidad es que 5 hábitos diarios son los principales responsables del desgaste acelerado de la batería.

Lo que debe dejar de hacer en su celular porque no sirve para nada en la batería, advierte Apple

1. “Inquilinos” digitales que consumen su energía

Expertos en seguridad digital señalan que cuando el rendimiento cae drásticamente, podría deberse a procesos no autorizados funcionando internamente.

Si un programa malicioso (malware) logra entrar al sistema, actúa como un usuario invisible que busca datos constantemente. Esto genera un esfuerzo extra para el procesador, lo que se traduce en un drenaje de energía constante, incluso cuando usted no está tocando la pantalla.

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2. El costo oculto de una pantalla radiante

Uno de los mayores “ladrones” de carga es el nivel de iluminación de su panel. Mantener el brillo al máximo somete al equipo a un esfuerzo innecesario, especialmente al consumir videos o juegos durante periodos largos.

No siempre es culpa del celular: ciertas prácticas afectan la duración de la carga. Foto: Getty Images/iStockphoto

El brillo alto es como obligar a una lámpara a iluminar con toda su potencia bajo el sol; requiere mucha más “fuerza” eléctrica para ser visible, lo que vacía el depósito de energía rápidamente.

3. El trabajo silencioso “a espaldas” del usuario

Muchas aplicaciones no dejan de trabajar cuando se cierran, allí, entran en lo que se conoce como segundo plano. Esto significa que, aunque no las vea, siguen sincronizando información o buscando su ubicación por GPS.

Si el sistema no está configurado para esperar a una conexión Wi-Fi, estas aplicaciones intentarán actualizarse usando sus datos móviles, un proceso que obliga al teléfono a trabajar el doble y gasta batería de forma silenciosa.

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4. La importancia de la “alimentación” correcta

El uso de cargadores genéricos y el tema específico del voltaje no se mencionan explícitamente en la fuente proporcionada, aunque es una recomendación general de tecnología. Utilizar accesorios que no son los adecuados para el modelo específico de celular puede ser perjudicial.

Cada dispositivo requiere un voltaje determinado (que es, en términos simples, la “presión” o fuerza con la que entra la electricidad). Un cargador que no regule bien esta fuerza puede sobrecalentar los componentes internos y acortar la vida útil de la batería de forma irreversible.

5. El equilibrio ideal: la estrategia del 20/80

Contrario a la creencia popular, no es bueno cargar el celular hasta el 100% ni dejar que se apague solo. Los especialistas sugieren mantener la carga en un rango saludable, idealmente entre el 20% y el 80%.

Cargar el celular hasta el 100% o dejar que se apague por batería puede acelerar su desgaste. Foto: Getty Images

¿Por qué evitar los extremos? Los expertos señalan que forzar la batería a estar totalmente llena o vacía genera un estrés químico. Es como si la batería es un músculo: trabajar siempre al límite de su capacidad lo agota y lo daña mucho más rápido que si se mantiene en un punto medio de esfuerzo.