Hasta 20% de efectividad puede ganar su celular si al ponerlo a cargar presiona este botón

¿Le ha pasado que necesita salir y su celular está sin batería? Existe un truco muy fácil que puede ayudar a cargar la batería del celular mucho más rápido de lo normal, para ello no es necesario comprar productos ni realizar configuraciones complejas.

Una solución está en los ajustes

La respuesta se encuentra en un botón que todos conocen, pero pocos utilizan estratégicamente, el Modo Avión. Esta configuración ha sido diseñada originalmente para desactivar señales inalámbricas durante los vuelos en avión, pero algo que pocos conocían es que esta función puede convertirse en un aliado que puede ayudar a mejorar la velocidad de carga en el celular.

La razón para ello es que cuando se activa el botón de modo avión, el celular detiene automáticamente todas las conexiones que consumen energía constantemente, desde la red celular hasta el WiFi, pasando por el Bluetooth y el GPS.

Esto significa que mientras que el celular carga, no está desperdiciando energía utilizándola en otros procesos, precisamente en aplicaciones en segundo plano.

Un ajuste poco usado puede hacer que el teléfono cargue con mayor rapidez.

Según expertos de Yup Charge, una plataforma especializada en soluciones energéticas para dispositivos móviles: “Cargar el móvil con el Modo Avión activado puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25 %. Esto se debe a que el dispositivo no está gastando energía en mantener conexiones activas”.

El pequeño sacrificio que vale la pena

Por supuesto, esta estrategia tiene una contrapartida: durante el período de recarga con ‘Modo Avión’ activado, no será posible navegar por internet, contestar llamadas telefónicas ni recibir mensajes de texto o aplicaciones.

Sin embargo, para quienes necesitan recuperar energía rápidamente antes de salir o en situaciones de emergencia, este precio temporal puede ser el más favorable.

El celular puede recargarse más rápido gracias a una función que casi nadie aprovecha.

Al activar esta opción, el usuario no podrá utilizar internet ni recibir llamadas mientras está activada, pero la ventaja que ofrece es que el celular podrá cargar mucho más rápido, lo puede compensar la falta de uso.

Se puede mejorar la manera de cargar el celular y la vez mantener la salud de la batería a largo plazo, para ello, los expertos recomiendan:

Cerrar las aplicaciones que permanecen funcionando en segundo plano.

Ajustar el nivel de iluminación de la pantalla a valores más bajos.

Mantener la carga del dispositivo preferiblemente entre 20% y 80%, evitando los extremos.