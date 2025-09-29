Suscribirse

Hasta 20% de efectividad puede ganar su celular si al ponerlo a cargar presiona este botón

Un truco sencillo ayuda a que la batería del celular reciba energía en menos tiempo.

29 de septiembre de 2025, 9:40 p. m.
Reducir el consumo en segundo plano es la clave para cargar en menos tiempo.
Activar un botón mejora el rendimiento al momento de conectar el cargador. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Le ha pasado que necesita salir y su celular está sin batería? Existe un truco muy fácil que puede ayudar a cargar la batería del celular mucho más rápido de lo normal, para ello no es necesario comprar productos ni realizar configuraciones complejas.

Una solución está en los ajustes

La respuesta se encuentra en un botón que todos conocen, pero pocos utilizan estratégicamente, el Modo Avión. Esta configuración ha sido diseñada originalmente para desactivar señales inalámbricas durante los vuelos en avión, pero algo que pocos conocían es que esta función puede convertirse en un aliado que puede ayudar a mejorar la velocidad de carga en el celular.

La razón para ello es que cuando se activa el botón de modo avión, el celular detiene automáticamente todas las conexiones que consumen energía constantemente, desde la red celular hasta el WiFi, pasando por el Bluetooth y el GPS.

Esto significa que mientras que el celular carga, no está desperdiciando energía utilizándola en otros procesos, precisamente en aplicaciones en segundo plano.

El modo avión del celular puede salvar vidas
Un ajuste poco usado puede hacer que el teléfono cargue con mayor rapidez. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Según expertos de Yup Charge, una plataforma especializada en soluciones energéticas para dispositivos móviles: “Cargar el móvil con el Modo Avión activado puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25 %. Esto se debe a que el dispositivo no está gastando energía en mantener conexiones activas”.

Contexto: Si su celular se descarga rápido, haga estos dos ajustes de inmediato para cuidar y alargar la vida de la batería

El pequeño sacrificio que vale la pena

Por supuesto, esta estrategia tiene una contrapartida: durante el período de recarga con ‘Modo Avión’ activado, no será posible navegar por internet, contestar llamadas telefónicas ni recibir mensajes de texto o aplicaciones.

Sin embargo, para quienes necesitan recuperar energía rápidamente antes de salir o en situaciones de emergencia, este precio temporal puede ser el más favorable.

Especialistas aseguran que suspender las conexiones inalámbricas mediante un botón conocido ayuda a que toda la energía se concentre en la batería del celular.
El celular puede recargarse más rápido gracias a una función que casi nadie aprovecha. | Foto: Getty Images

Al activar esta opción, el usuario no podrá utilizar internet ni recibir llamadas mientras está activada, pero la ventaja que ofrece es que el celular podrá cargar mucho más rápido, lo puede compensar la falta de uso.

Se puede mejorar la manera de cargar el celular y la vez mantener la salud de la batería a largo plazo, para ello, los expertos recomiendan:

  • Cerrar las aplicaciones que permanecen funcionando en segundo plano.
  • Ajustar el nivel de iluminación de la pantalla a valores más bajos.
  • Mantener la carga del dispositivo preferiblemente entre 20% y 80%, evitando los extremos.

El mantener un rango 20-80 en la carga de la batería, de acuerdo con los expertos, se puede prolongar la vida útil de la batería y garantizar un mejor desempeño del celular con el paso del tiempo.

