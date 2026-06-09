Google hace un movimiento que sorprendió a sus clientes: la empresa mueve fichas con Gemini y el almacenamiento

Google ha decidido mover fichas en el competitivo mercado de la inteligencia artificial con una medida que ha llamado la atención de sus usuarios.

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La compañía redujo el precio de su plan Google AI Plus, al tiempo que duplicó el espacio de almacenamiento en la nube incluido en la suscripción, una estrategia con la que busca atraer a más clientes hacia su ecosistema de herramientas impulsadas por IA.

Google baja el precio de AI Plus y duplica el almacenamiento

El anuncio fue realizado por Vikas Kansal, líder de producto de Google enfocado en las suscripciones de Gemini AI, a través de una publicación en X, donde confirmó los cambios en el plan Google AI Plus.

“Hemos actualizado el precio de Google AI Plus a 4,99 dólares al mes y se ha doblado el almacenamiento de 200 GB a 400 GB”, ha dicho Kansal, y ha animado a los usuarios “a desbloquear herramientas para impulsar la productividad y creatividad por menos”.

Vikas Kansal anunció una rebaja en Google AI Plus que también amplía la capacidad en la nube. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque el ajuste fue comunicado inicialmente en dólares, la reducción también se refleja en otros mercados. En España, por ejemplo, la suscripción pasa de costar 7,99 euros mensuales a 4,99 euros, lo que representa una disminución significativa frente al precio de lanzamiento.

La mejora no solo afecta al bolsillo de los usuarios. El plan ahora incluye 400 GB de almacenamiento en la nube, el doble de los 200 GB que ofrecía anteriormente.

Más funciones de Gemini para los usuarios

Google AI Plus fue concebido como una alternativa asequible para acceder a las funciones avanzadas de inteligencia artificial de la compañía. Entre sus beneficios se encuentran límites de uso más altos en Gemini, acceso a Omni en Gemini y herramientas de IA integradas en Gmail para facilitar tareas de productividad.

Uno de los principales atractivos del servicio es el acceso a Gemini Omni Flash, el nuevo modelo de inteligencia artificial presentado durante el evento Google I/O. Esta tecnología permite generar videos mediante instrucciones escritas y editarlos posteriormente con nuevas indicaciones, una capacidad que Google considera clave dentro de su oferta de IA generativa.

El plan fue lanzado en enero de este año con el objetivo de acercar herramientas avanzadas de inteligencia artificial a un público más amplio. Desde entonces, se ha posicionado como una opción intermedia para quienes desean aprovechar modelos como Gemini Pro sin asumir el coste de los planes más completos.

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La competencia por atraer suscriptores se intensifica

La reducción de precio también refuerza la diferencia frente a Google AI Pro, la suscripción premium de la compañía. Este plan mantiene un coste de 19,99 euros al mes e incluye acceso a Gemini 3 Pro, herramientas más avanzadas y hasta 5 TB de almacenamiento en la nube.

Con este movimiento, Google se suma a una tendencia poco habitual en el sector tecnológico: la reducción de precios en servicios de suscripción. Un ejemplo reciente fue el de Xbox, que en abril ajustó a la baja las tarifas de sus planes Game Pass.

Google mantiene AI Pro como su opción más completa, con acceso a Gemini 3 Pro y hasta 5 TB de almacenamiento. Foto: Photothek via Getty Images

El plan Game Pass Ultimate pasó de 26,99 euros a 20,99 euros al mes, mientras que PC Game Pass y Game Pass Premium redujeron su precio en dos euros para quedar en 12,99 euros mensuales.

La decisión de Google llega en un momento en el que las empresas tecnológicas compiten por consolidar sus servicios de inteligencia artificial entre los usuarios. Al combinar una rebaja en el precio con más almacenamiento y acceso a nuevas funciones de Gemini, la compañía busca fortalecer su posición en un mercado cada vez más disputado.

*Con información de Europa Press.